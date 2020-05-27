Проекты ТОСЭР — под угрозой срыва

— Для первого резидента — ГК «Обувь России» — инфраструктура создана, — сообщает Решетников. — Но пока с учетом того, что все магазины закрыты, реализация продукции, которую «Обувь России» планировала там производить, под вопросом.

По словам докладчика, аналогичные проблемы и у ряда других пока потенциальных резидентов, вынужденных в сложившейся ситуации с пандемией простаивать.

— Должны обеспечить инфраструктуру наших резидентов, — сообщает и.о. министра. — 500 млн рублей — инфраструктурная программа, 300 млн требуются на подстанцию. Подали заявку, чтобы привлечь 500 млн из бюджета. В Москве все ушли на удаленку. Мы теряем во времени, на строительный процесс надо было выйти еще весной, чтобы построить и заводы, и подстанцию. Это касается Линево. Резиденты говорят: «Покажите кредитные договоры, мы тоже пытаемся поручиться за проекты, звоним директорам наших банков». Вопрос пока подвисший, но есть проекты, готовые хоть завтра быть прямо там, как, например, «Лантан», который может уже выйти на стройку.

Другая не менее масштабная проблема касается обеспеченности ТОСЭР необходимой инженерной инфраструктурой.

Пока, как сообщают в региональном правительстве, остается надеяться на переговоры с РЭС и прочими «заинтересованными» структурами.

— Встречались с РЭС, МинЖКХ, со всеми министерствами, — говорит Решетников. — Мы пытаемся наладить синхронизацию. Подготовили перечень проектов: коллеги, обратите внимание на планы инвесторов, бизнесы пошли, попытайтесь эти предложения учесть. В целом мы получаем положительные отклики. Вопрос как бы начал сдвигаться, периодически встречи на эту тему проходят. Пока энергетики обещают учитывать все наши инвестиционные планы.

— Проблемные вопросы энергетики касаются не только ТОСЭР, но и любых действующих организаций, — говорит зампредседателя комитета Ирина Диденко. — Надо выйти с предложением изменения программы энергетического развития. Для этого необходимо межведомственное взаимодействие с привлечением соответствующих организаций и предприятий. Нужно уходить от этих проблем.

При этом, как отмечают депутаты, в частности, проблема энергетики, создания инфраструктуры в Новосибирской области выходит далеко за рамки проектов ТОСЭР.

В целом, как отмечают в минэкономразвития, итоги реализации программы «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области в 2019 году» по ряду позиций — положительные. Объем инвестиций составил 248 млрд рублей вместо 199 млрд запланированных (+20%). В область привлекли четырех новых инвесторов. Созданы более 500 рабочих мест. По резидентам ПЛП получили 854 млн рублей налогов вместо 620 рпредполагавшихся.

Фото редакции