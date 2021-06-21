Экс-главе Искитимского района продлили срок

Суд Центрального района Новосибирска продлил срок нахождения под домашним арестом бывшему главе Искитимского района Олегу Лагоде. Об этом сообщает пресс-служба суда.

— Постановлением Центрального районного суда продлен срок домашнего ареста в отношении обвиняемого Лагоды О.В., на 2 месяца, а всего до 7 месяцев 25 суток, то есть до 22.08.2021, с сохранением ранее установленных запретов, — говорится в сообщении судебной пресс-службы.

Бывший чиновник проходит по делу о превышении служебных полномочий. По версии следствия, будучи в должности главы администрации, в 2013 году чиновник распорядился передать в частную собственность некоммерческой организации острова Огуречный, который впоследствии был продан. В 2020 году сделка была признана незаконной, а в отношении Лагоды Следственные органы возбудили уголовное дело. Материалы дела поступили в суд в конце 2020 года.

Стоит сказать, что с начала 2021 года были возбуждены дела по подозрению в превышении полномочий ещё нескольких муниципальных чиновников. В конце февраля под следствием оказался глава Барышевского сельсовета Новосибирского района Андрей Алексеев и экс-глава Толмачёвского сельсовета того же района Николай Захаров. Первый подозревается в выводе бюджетных средств на счета аффилированных с местной администрацией организаций, второй — в незаконной передаче земельных участков частным лицам.