Первомайским судьям представили нового начальника

Указом президента РФ председателем суда Первомайского района Новосибирска назначена Ирина Тишина. В конце прошлой недели её представили районному судейскому сообществу, и в настоящее время Тишина уже приступила к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба суда района.

Этим же указом президента на должность судьи Новосибирского областного суда назначена Татьяна Рыбакова.

Оба назначения, как следует из президентского указа предусматривают 6-летний срок полномочий.