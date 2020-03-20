Экс-губернатор десятикратно преувеличил размер ущерба от Минфина РФ

На этой неделе суд Октябрьского района под председательством судьи Анны Поздняковой после непродолжительного рассмотрения (почти два месяца) завершилось рассмотрение дела по иску экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко к Министерству финансов РФ в лице Управления Федерального казначейства по Новосибирской области. По информации суда, иск Юрченко удовлетворен частично: вместо заявленных к компенсации 3,3 млн рублей морального вреда, причиненных при расследовании уголовного дела, истец, согласно решению от 17 марта, получит в десять раз меньше.

— Взыскать с Министерства финансов РФ в лице Управления Федерального казначейства по Новосибирской области в счет возмещения морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием, денежные средства в размере 300 тысяч рублей, — говорится в результативной части судебного решения.

Почему страдания экс-губернатора в переводе на деньги составили в десять раз меньше от заявленной суммы, в суде в ответ на вопрос корреспондента Infopro54 пояснить не смогли.

— Мотивированное решение будет готово в течение пяти рабочих дней, что напишет суд — неизвестно, — говорит собеседник издания.

Напомним, иск Василия Юрченко передан судье 30 января. Уголовное преследование, которое стало поводом для моральных страданий экс-губернатора, было связано с расследованием уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий», возбужденного после его отставки с поста губернатора области. Изначально, по версии следствия, имел место факт незаконной передачи земельного участка в Ордынском районе из категории земель обороны в категорию земель сельхозназначения. Однако в феврале 2017 года региональные СМИ со ссылкой на собственные источники в следственных структурах сообщили о прекращении расследования и закрытии уголовного дела. По результатам расследования был также осужден, но впоследствии амнистирован экс-глава Октябрьского района Павел Иваровский. Еще одно дело, возбужденное против Юрченко после его отставки, было также связано с превышением полномочий: по версии следствия, экс-губернатор подозревался в незаконной отмене аукциона по продаже земельного участка и объекта незавершенного строительства на улице Чаплыгина. И, наконец, третье дело, возбужденное по статье «Халатность», еще на начальном этапе защита экс-губернатора обжаловала.

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