Лизинг как зеркало экономики

Стабильный спрос

Востребованность лизинга в последние годы стабильно растет как в Новосибирске, так и в Сибирском федеральном округе. Это одна из главных тенденций рынка, отметили опрошенные InfoPro54 эксперты. Однако темпы роста оценивают по-разному. К примеру, в «Интерлизинге» рост нового бизнеса по итогам 2019 года составил 28%.

— Сегодня лизинг является отличным инструментом пополнения и модернизации технического парка предприятий, — уверен региональный директор по сибирскому федеральному округу ГК «Интерлизинг» Михаил Цыкунов. — На наш взгляд, наиболее стабильная часть рынка — это розничный сегмент, в котором можно отдельно выделить автолизинг. Все чаще собственники, руководители компаний, топ-менеджмент приобретают легковые автомобили премиум-сегмента в лизинг. Таксопарки, каршеринговые компании также используют лизинговые схемы, так как это проще и намного быстрее.

Заместитель генерального директора АО «Росагролизинг» Дмитрий Крамаренко рассказывает, что в 2018-м компания поставила в Новосибирскую область 52 единиц техники на общую сумму 170, 6 млн рублей, а в 2019-м — 99 единиц техники на общую сумму 383,5 млн рублей.

— Таким образом объем поставок увеличился более чем в 2,2 раза. По состоянию на март 2020 мы наблюдаем устойчивый рост потребности в сельхозтехнике от компаний Новосибирской области, — констатировал он.

Напомним, «Росагролизинг» является отраслевой лизинговой компанией, инструментом развития агропромышленного комплекса и финансирует компании агропромышленного комплекса по приобретению сельскохозяйственной и автомобильной техники, оборудования и т.д.

Михаил Цыкунов считает, что еще одним фактором, стимулирующим интерес лизинга, является тот факт, что при использовании лизинга имеется возможность получить сопутствующие выгоды.

— В последнее время в Сибири идет тенденция на работу предприятий «в белую», а с помощью лизингового инструмента можно получить к зачету НДС и уменьшить налог на прибыль, самое главное, что при финансировании через лизинг (в отличие от кредита) нет необходимости искать дополнительный залог, — поясняет он.

Директор новосибирского представительства ООО ЛК «Сименс Финанс» Елена Бондаренко также уверена, что планомерное развитие финансовой грамотности и интереса компаний к законной оптимизации налогообложения сделали лизинг популярным и доступным продуктом на рынке финансовых услуг. Тем не менее она считает, что в 2019 году рынок лизинга показал умеренный рост.

— Софинансирование лизинговых договоров по госпрограммам поддержки через Минпромторг РФ, ФРП не оказало значительного влияния на спрос. Прирост объема финансирования нашей компании в Западно-Сибирском регионе за 2019 год составил 12%, — констатирует она.

Драйверы роста

К драйверам роста на сегменте лизинга Михаил Цыкунов относит дорожно-строительную технику.

— В Красноярском и Иркутском регионах востребована лесозаготовительная техника, но снижение стоимость угля и его спроса на мировом рынке привели к снижению продаж техники для добычи и транспортировки угля в Кузбассе. Будем надеяться, что спрос на «черное золото» возобновится в 2020 году, и продажи техники с привлечением лизинга в этом регионе тоже возобновятся, — комментирует эксперт. — Хочу также отметить, что Новосибирский филиал в 2019 году сделал ставку на работу с сельскими хозяйствами. По итогам 2019 года (в сравнении с 2018-м), в компании «Интерлизинг» рост в этом сегменте составил 35%.

Дмитрий Крамаренко добавляет, что у сельхозорганизаций Новосибирской области традиционно пользуется спросом как самоходная сельскохозяйственная техника (тракторы и комбайны), автомобильная техника, так и различное прицепное и навесное оборудование, используемое в сельском хозяйстве.

ЛК «Сименс Финанс» специализируется на лизинге промышленного оборудования.

— Можно уверенно сказать, что в Новосибирске мы оправдываем звание «чемпионов» по финансированию промышленного оборудования. Уже на протяжении 5 лет компания остается лидером по финансированию оборудования для металлообработки, переработки пластмасс, пищевого оборудования и полиграфии, — поясняет Елена Бондаренко.

По ее наблюдениям, сохраняется спрос на лизинг автотранспорта, а вот финансирование добывающей техники, как и у других игроков рынка, в компании снизилось — из-за резкого сокращения рынка добычи угля.

Тренды-2019

По наблюдению Михаила Цыкунова, условия по лизингу в минувшем году на рынке не изменились. К новым трендам он отнес интерес лизинговых компаний к работе не только с крупным и средним бизнесом, но и с малыми предприятиями и ИП, для которых были разработаны и внедрены специальные программы.

— В нашей компании одна из самых востребованных программ — лизинг без оценки финансового состояния. В 2020 году мы планируем добавить ряд новых программ и усовершенствовать действующие, — поясняет собеседник InfoPro54.

Елена Бондаренко считает, что все изменения, которые происходят в лизинге, коррелируются с тенденциями рынка — это снижение стоимости, гибкость в условиях, комплексные предложения услуг.

— Сейчас мы предлагаем клиенту не просто лизинг, а решение его конкретной проблемы. Мы имеем возможность предлагать минимальные авансы от 5%, максимально сократив пакет документов в заявке. А по лизингу оборудования Siemens и с компонентами Siemens мы предлагаем уникальные на рынке решения «под ключ», качественные, высокотехнологичные проекты с максимально выгодным финансированием, — перечисляет она.

«Росагролизинг» постоянно расширяет свою продуктовую линейку в соответствии с изменением потребности клиентов. В 2020 году компания запустила программу ОПТ-2020, по которой клиенты — сельхозтоваропроизводители РФ могут приобрести как самоходную технику, так и прочую сельхозтехнику со сроком лизинга до 7 лет, льготным удорожанием от 3%, с полным отсутствием или минимальным авансовым платежом.

— В случае отправки заявки до 1 апреля дополнительным бонусом является отсрочка оплаты лизинговых платежей по основному долгу на 6 месяцев, — говорит Крамаренко. — Также в регионе действуют остальные программы «Росагролизинга», в том числе программа поставки белорусской техники, спецпрограммы для членов АККОР и НССиС.

Ожидания-2020

Михаил Цыкунов уверен, что главным трендом 2020 года на лизинговом рынке будут скорость и качество обслуживания клиента, в том числе с применением новых цифровых технологий.

— В первую очередь, это внутренние решения лизинговых компаний, такие как CRM, в том числе на мобильной платформе, чтобы менеджер лизинговой компании предоставил решение с графиком и даже выгрузил договоры, не уходя от клиента при первой встрече. А также внешние — использование мобильных приложений, через которое клиент может подать заявку, получить расчеты, отслеживать этапы сделки, — перечисляет он.

Представитель «Интерлизинга» считает, что использование электронно-цифровой подписи позволит клиентам подписывать договоры, не появляясь в офисе лизинговой компании. Лизингодатель также планирует внедрять дополнительные услуги: расширенное покрытие КАСКО, ведение страховых случаев клиента, помощь на дорогах, постановка машин на учет, в том числе с электронным ПТС и другие.

— Так как мы переживаем уже не первый кризисный период в макроэкономике, можно с уверенностью сказать, что турбулентные периоды для многих компаний дают новые возможности. В 2020 году ожидаем появления новых импортозамещающих производств, — прогнозирует Елена Бондаренко. — Но из-за сложной макроэкономической ситуации ожидать большого роста на рынке не приходится — в пределах 10%. Мы планируем делать еще больший фокус на качество нашего сервиса, упор на индивидуальную работу с задачами в бизнесе нашего клиента.

Дмитрий Крамаренко уверен, что основным трендом в 2020 году на рынке в Новосибирской области (и всей России) станет продолжение заданного в 2019 году курса по снижению процентных ставок по лизингу. В сегменте лизинга сельхозтехники он ожидает увеличения спроса на услуги «Росагролизинг» «в связи с уникальными для рынка лизинга условиями».

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