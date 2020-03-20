Новосибирские компании дистанцируются от клиентов

В связи с возможной угрозой заражения коронавирусом коммерческие организации переходят на дистанционный режим взаимодействия с клиентами, потребителями своих услуг. Например, о смене формата работы в Новосибирске сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК), а также в ряде финансовых организаций. Как считают руководители компаний, максимальное снижение межличностных контактов между клиентами и сотрудниками минимизирует риски распространения вируса.

В частности, как сообщили Infopro54 в СГК, центр обслуживания клиентов компании с 23 марта прекратит личный прием, но продолжит оказывать услуги сразу в нескольких дистанционных форматах: через специальное мобильное приложение «СГК», по электронной почте, через личный кабинет на сайте, а также систему электронного документооборота.

— Показания счетчика можно передать через систему самообслуживания по телефону, если расчет проводит ресурсоснабжающая организация, — сообщают в компании. — Также система сообщит о наличии задолженности. Она работает круглосуточно.

При этом без внимания не остались и посетители, привыкшие обращаться «с бумагами», а также представители бизнеса, которым в ряде случаев неудобен дистанционный формат. Им тоже не нужно контактировать с сотрудниками, но можно оставить обращение с указанным на нем номером контактного телефона в специальном боксе на входе в холл центра обслуживания клиентов. Документ будет зарегистрирован, после чего сотрудник, позвонив по указанному телефону, сообщит его номер.

— Все услуги мы продолжаем оказывать в полном объеме, — говорит директор теплоснабжающего подразделения СГК в Новосибирске Дмитрий Григорович. — Временное прекращение личного приема посетителей — единственно правильный вариант с учетом эпидемиологической обстановки. Простых ограничений будет недостаточно, поскольку это не исключит риск распространения вируса.

Впрочем, сами потребители еще с начала года начали активнее переходить на дистанционную форму общения.

— Жители Новосибирска стали активнее обращаться в СГК по электронной почте, через мобильное приложение и сайт компании, — сообщают в СГК. — Прирост дистанционных запросов в феврале к январю текущего года составил около 40% и остается на этом же уровне в марте.

Число очных обращений с появлением вирусных рисков, напротив, снижалось. По информации СГК, в феврале количество личных обращений потребителей составило 7,2 тысячи человек (годом ранее — 7,8 тысячи). В марте данный показатель сократился на 14%, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Среди самых востребованных «на удаленке» услуг — уточнение задолженности, переоформление лицевого счета, перенос переплаты с одной услуги на другую, получение ведомости начислений и поступивших оплат, получение справки об отсутствии задолженности, сверка по квитанциям.