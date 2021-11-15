Экс-губернатора Новосибирской области повысили в Совете Федерации

Решением Совета Федерации РФ сенатор от Новосибирской области, экс-губернатор региона и экс-мэр Новосибирска Владимир Городецкий избран заместителем председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Об этом, предваряя оперативное совещание в региональном правительстве, сообщил преемник Городецкого по губернаторской работе Андрей Травников.

— Таким образом статус Владимира Филипповича повысился, — отметил губернатор. —Сегодня он вступил в должность.

Владимир Городецкий делегирован на должность представителя Новосибирской области в Совете федерации от исполнительной власти в 2018 году.

Ещё одно кадровое изменение, но уже гораздо меньшего масштаба, озвученное губернатором, касается выборов главы Баганского района. По итогам сессии Баганского районного совета на эту должность подавляющим большинством голосов депутатов (23 из 25) избран Александр Тарасов, также сегодня приступивший к своим обязанностям.