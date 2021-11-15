В Новосибирской области построят семь полигонов ТКО

Полигоны для хранения твердых коммунальных отходов (ТКО) будут построены в семи районах Новосибирской области на средства инфраструктурных кредитов. Создание полигонов запланировано на 2023-2026 годы, так как необходимо разработать проектно-сметную документацию и пройти госэкспертизу, сообщила ТАСС исполняющая обязанности министра ЖКХ и энергетики региона Елена Макавчик.

В конце октября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что благодаря механизму инфраструктурных кредитов Новосибирская область получит 5,3 млрд рублей. Средства пойдут в том числе на строительство полигонов ТБО и ТКО.

— Строительство объектов размещения ТКО планируется на территории Куйбышевского, Тогучинского, Татарского, Каргатского, Кыштовского, Болотнинского и Искитимского районов Новосибирской области. Их проектная мощность и движение ТКО от источников образования отходов приведены в территориальной схеме (обращения с отходами — прим. ТАСС), — рассказала Макавчик.

Согласно документу, мощность полигонов варьируется от пяти до 60 тыс. тонн мусора в год. По словам Макавчик, строительство полигонов будет осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере обращения с ТКО.