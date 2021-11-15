Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в агропромышленной выставке «Сибирская аграрная неделя»

Специалисты банка и компании встречали гостей у специально оборудованного информационного стенда, отвечали на интересующие вопросы, дарили сувениры и полиграфическую продукцию. Посетители стенда могли узнать о программах Уралсиба для предприятий малого и среднего бизнеса, развитии продуктов и сервисов для запуска и ведения бизнеса, формировании банком комплексной экосистемы для предпринимателей.

«Сибирская аграрная неделя» — крупнейшая международная агропромышленная выставка на территории Сибири и Дальнего Востока. Мероприятие проходило на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр», где производители и поставщики из России, дальнего и ближнего зарубежья смогли представить современную сельскохозяйственную технику, оборудование и материалы, инновационные технологии для сельского хозяйства.