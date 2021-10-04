Экс-министр соцразвития Ярослав Фролов возглавил больницу № 34 в Новосибирске

Константин Хальзов поблагодарил бывшего главного врача больницы № 34 Владимира Ярохно за многолетнюю работу, вручил Благодарственное письмо Губернатора Новосибирской области и отметил, что под его руководством больница стала одной из ведущих медорганизаций региона.

—Я считаю, что Ярослав Александрович тот специалист, который сможет не только сохранить наработанное, но и приумножить, продолжая развивать замечательную больницу, — добавил министр.

Ярослав Фролов поблагодарил министерство здравоохранения за оказанное доверие.

— Это честь — работать в такой больнице и с этим коллективом. Я помню это учреждение еще со времен своего студенчества, я проходил здесь обучение по нескольким циклам. У больницы большие амбициозные перспективы, и я надеюсь, что при поддержке и министра здравоохранения, и Владимира Ивановича Ярохно мы их с коллегами реализуем, — подчеркнул он.

Напомним, на территории 34-й больницы идет строительство нового реанимационно-операционного корпуса на 120 коек, который станет частью больничного комплекса ГБУЗ «Городская клиническая больница № 34» Новосибирска. По информации минстроя региона, его планируется сдать до конца 2022 года. В новом корпусе больницы будут обустроены отделения функциональной диагностики, рентгено-диагностическое и эндоскопическое отделения, отделение диализа, интенсивной терапии, клинико-диагностическая лаборатория. По проекту в здании будет 6 операционных блоков по разным направлениям хирургии, реанимация и отделение для тяжелобольных пациентов. Объект строится за счет областного бюджета по государственной программе «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Стоимость строительства здания площадью почти 8 тыс. кв. м — 680 млн рублей.

Ярослав Фролов родился 29 марта 1976 года в городе Обь Новосибирской области. В 1999 году окончил Новосибирский медицинский институт, кандидат медицинских наук.

Два года (08.2006-07.2008) работал заместителем главного врача по поликлиническому отделению муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №12». Затем в течение почти семи лет (07.2008-02.2015) занимал пост главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 12». С февраля 2015 года по август 2017 работал заместителем министра здравоохранения Новосибирской области. В августе назначен министром труда и социального развития Новосибирской области.