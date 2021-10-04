НИИ туберкулеза перемудрил с лотами

Новосибирское УФАС России выявило ограничение конкуренции в торгах на поставку медизделий. Как сообщили в ведомстве, ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулеза» объединил в одном лоте оборудование и расходные материалы, тем самым снизив число возможных участников торгов.

— Заказчик объединил в одном лоте оборудование и расходные материалы медицинского назначения, функционально не связанные между собой, — рассказал врио руководителя Новосибирского УФАС России Дмитрий Сухоплюев.

Кроме того, об ограничении конкуренции свидетельствует отказ от состязательной борьбы при проведении торгов. Факт отказа от конкурентной борьбы был выявлен специалистами Новосибирского УФАС России в результате анализа состояния конкуренции при проведении закупок.

Судя по информации, приведенной управлением, речь идет о двух тендерах с начальной суммой торгов 13,9 и 5,48 млн рублей. Первый — на закупку «медицинских изделий и приспособлений, применяемых в медицинских целях» — был размещен в декабре 2019 года, итоги подведены в середине января 2020-го. Единственным участником и победителем стала компания ООО «Искра-Мед». С компанией был подписан контракт.

Второй тендер на закупку «медицинских изделий и приспособлений, применяемых в медицинских целях» был объявлен в январе 2020 года. Единственным участником и победителем также выступила компания ООО «Искра-Мед», с которой вновь был заключен контракт.

— На рассмотрении дела ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулеза» согласился с составом правонарушения, — подчеркнул Дмитрий Сухоплюев.

По информации Infopro54, на момент рассмотрения дела контракты были исполнены, а возврат товара из-за его специфики затруднен, поэтому УФАС решило не подавать иск в суд, но предупредила заказчика о недопустимости повторения подобных действий.

Напомним, в июле 2021 года прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего директора НИИ туберкулеза Минздрава РФ Владимира Краснова, обвиняемого в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, санкция по ней — до 10 лет лишения свободы), сообщала пресс-служба ведомства.

— По версии следователей регионального УФСБ России, осенью 2019 года директор научно-исследовательского института при пособничестве работника этого же учреждения похитил мебель, медицинские кушетки и прочее, — говорится в сообщении. — Он необоснованно списал их как непригодные к эксплуатации, а впоследствии передал в пользование аффилированному ООО «Медицинский центр «Новоклиник» по договору аренды.

В результате неправомерных действий руководителя учреждению был причинен ущерб на сумму свыше 1,6 млн рублей (возмещен). Уголовное дело было направлено в Заельцовский районный суд Новосибирска.

В начале сентября пресс-служба Заельцовского суда сообщила, что главный бухгалтер ФГБУ «НИИ туберкулеза» Минздрава РФ Елена Гузиенко осуждена на 2,5 года лишения свободы условно. По версии следствия (и затем поддержавшего ее суда) ущерб государству от действий главного бухгалтера медучреждения составил более 1,6 млн рублей.