«Экология-Новосибирск» пошла в прокуратуру

Компания ООО «Экология – Новосибирск», выступающая региональным оператором по сбору и утилизации отходов, направила в прокуратуру заявления на 17 «серых» перевозчиков по факту незаконного предпринимательства. Эти компании заключают договоры с юрлицами на вывоз ТКО, минуя регоператора, сообщила на круглом столе в редакции «Российской газеты» руководитель компании Лариса Анисимова. Она подтвердила, что из всех юрлиц, зарегистрированных в Новосибирской области, договоры с регоператором сегодня заключили чуть больше четверти.

— Ситуация тяжелая. Успокаивает то, что каждый регоператор через это проходит, — говорит Анисимова. — Понимаю, что юрлица— это, в большинстве своем, коммерческие организации, нацеленные на снижение издержек. Легально вывозить дороже, чем заключить договор с «серым» перевозчиком, который продолжает сбрасывать отходы в ближайший лесок. Но экономить можно другим способом: изменить технологию, чтобы отходов образовывалось меньше, и снизить затраты.

— В крупных торговых сетях оптимизация идет полным ходом, они сокращают графики вывоза, — говорит Теличко. — Если раньше многие сети вывозили мусор 3-4 раза в неделю, то сейчас переходят на 1 раз в неделю. Когда директор организации присылает нам графики, мы видим, что их сократили. Естественно, машина к этому магазину ездит уже не 4 раза, а 2. Часто такие ситуации происходят в тех сетях, возле которых находятся контейнерные площадки населения. То есть у себя ритейлеры убирают контейнеры, оставляют один, заваливая мусором площадки жилых домов.

Судя по информации, прозвучавшей на круглом столе, некоторые из юрлиц, заключивших договоры с регоператором, стараются сократить расходы иными путями. В частности, сокращают графики вывоза мусора, количество контейнеров, пользуясь чужими. Об этом рассказала директор ООО «Экосервис» (Компания по контракту с регоператором занимается вывозом мусора в Советском районе Новосибирска, Бердске, Кольцово, Чистоозерном и Купинском районах. — Ред.) Жанна Теличко.

90% офисов и небольших магазинов, расположенных на первых этажах жилых домов, также не имеют договора на вывоз ТКО и подбрасывают свой мусор жителям.

— На некоторых площадках жилых домов норматив бывает превышен за счет того, что юрлица несут свои отходы на площадку жителей, которым приходится за это платить, — констатирует Теличко.

Развитию такой ситуации, по ее словам, способствуют и недобросовестные управляющие компании, требующие с организации, установившей свой контейнер на площадке, завышенную сумму на обслуживание площадки в целом. Например, одна из них выставила юрлицам счет на 20 тысяч рублей в месяц.

— Основная проблема — отсутствие договоров и образование завалов на площадках жилых домов, — согласен с регоператором еще один перевозчик — генеральный директор ООО «ВМ-АВТО» Михаил Тиунов.

Что касается экономии за счет раздельного сбора мусора, то опытом внедрения такой системы поделилось ООО «Пивоваренная компания «Балтика». По словам менеджера компании по рециклингу Павла Арбатского, особых проблем по взаимодействию с регоператором у компании нет.

— В конце ноября–декабре у нас уже была подготовлена контейнерная площадка. Она закрыта, защищена от осадков. В январе машины у нас уже работали, договор был заключен. Сегодня на полигон уходят не более 10% отходов. Остальное отправляется на перерабатывающие предприятия: стекло — на «Экран», пластиковые бутылки — на другие предприятия. Каких-то системных сбоев не было. Все решается в течение минуты. Изменений оплаты мы не заметили. Во-первых, у нас производится сортировка. Во-вторых, мы работаем только с полигонами, никаких «черных» и «серых» перевозчиков у нас нет, — говорит Арбатский.

Впрочем, по словам руководителя «Экология Новосибирск», многие крупные торговые сети начали идти навстречу регоператору.

— Сейчас многие федеральные сети стоят в очереди на заключение с нами договоров, — говорит Лариса Анисимова. — Наконец-то пришло понимание, что легальный договор может быть только с регоператором, то есть системный сдвиг произошел. Однако до тех пор, пока не будет предусмотрен штраф за незаключение или уклонение от заключения договора, к сожалению, эта проблема полностью не решится. Надеюсь, что соответствующий закон будет достаточно быстро принят (Сейчас он рассматривается в Госдуме РФ. — Ред.), и все сразу встанет на свои места.

— Лимиты, запланированные в бюджете города, не изменились, — поясняет Вишневский. — Другое дело, что регоператор считает, что их надо больше и соответственно выставляет учреждениям. Те вынуждены согласовывать это с департаментом. В некоторых случаях подход регоператора несколько формализован. Только личная заинтересованность руководителя способствует нормально организованной работе. Проблемы существуют: несвоевременный вывоз мусора, завышенные акты. Если машина проезжает мимо, не заезжая к образовательному учреждению, мы это отслеживаем и, когда приходит акт выполненных работ, обращаемся к регоператору.

Что касается такой категории юрлиц, как организации бюджетной отрасли, то в качестве положительного примера Лариса Анисимова приводит городские учреждения образования. В городе их более пятисот. За несколько недель со всеми заключены договоры. Впрочем, по словам замдиректора МКУ «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений Новосибирска» Олега Вишневского, вопросы по ряду направлений взаимодействия с регоператором еще остаются: лимиты, вывоз по факту, наличие контейнеров, периодичность. Как сообщает замруководителя МКУ, ситуацию осложняет экономическая сторона вопроса, связанная с лимитами и муниципальным бюджетом.

Анисимова также отметила, что регоператор ведет работу с садоводческими товариществами. Для них разработано три варианта договора. Однако ситуацию осложняет отсутствие базы данных. Налоговая служба, к которой «Экология – Новосибирск» обратилась за содействием, отказалась предоставить эту информацию.

Директор ООО «Чистый город» Вячеслав Зыков особых трудностей по взаимодействию регоператора и юрлиц не видит.

— Все неудобства сидят в головах, — считает Зыков. — На самом деле при желании можно найти компромисс. Если есть желание к обоюдному удовлетворению, то точка соприкосновения всегда найдется. Я для себя вижу четкое приложение моих усилий в этом процессе. Это организация ряда мероприятий с отраслевыми сообществами, с садоводами. Очень рад, что в «Экология – Новосибирск» есть отдел по юрлицам и «бюджетникам». Планирую собрать около 400 руководителей предприятий и объяснить ситуацию с договорами на своем примере.

— Как и любое начинание, данная реформа сталкивается с определенными трудностями, — говорит Михайлов. — Мы начинали с физических лиц, понимая, что в начале пути не было корректной базы. Она формируется путем работы с органами местного самоуправления. По проблематике, связанной с вовлечением в оборот юридических лиц, тоже будут приняты соответствующие решения, план мероприятий.

О необходимости диалога для снятия возможной обоюдной напряженности говорят и в областном правительстве. По мнению замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Михайлова, сейчас идет активная работа не только с частниками, но и органами местного самоуправления. Это, по мнению чиновника, способствует значительному снижению количества проблем в части организации вывоза и утилизации отходов.

Напомним, что в начале года компания-регоператор, пытаясь выяснить количество физлиц, проживающих в частном секторе, выставила каждому домовладению счет на троих человек. Это спровоцировало вмешательство прокуратуры.

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