Экс-министр здравоохранения Иркутской области арестован за взятку

Экс-министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков задержан по делу о получении взятки в размере 7 млн рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

— Следователями СК задержан бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков, занимавший данный пост до 30.12.2021. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

По данным следствия установлено, что директор коммерческой организации причастен к посредничеству в передаче взятки своему близкому другу — бывшему министру здравоохранения Иркутской области Якову Сандакову. Он передал Сандакову взятку в виде наличных денежных средств в размере 7 млн рублей от руководителей иной коммерческой структуры.

Взятка предназначалась за помощь в заключении госконтракта между Минздравом Иркутской области и коммерческой организацией на поставку эндоскопических систем стоимостью более 150 млн рублей. Всего по делу проходят семь фигурантов.

Яков Сандаков возглавлял Министерство здравоохранения Иркутской области с ноября 2020 года. До этого он занимал пост главврача московской поликлиники № 109. Он сменил на этом посту Наталью Ледяеву, которая уволилась после возбуждения уголовного дела о мошенничестве на закупках масок на 40 миллионов рублей. В канун 2022 года, 30 декабря 2021-го, Сандаков ушел в отставку.