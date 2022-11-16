Список антироссийских санкций США пополнился новыми фамилиями и предприятиями

Власти Соединенных Штатов обновили список санкций, включив в него три компании и двух связанных с ЧВК «Вагнер» физлиц. Вашингтон уверен, что они имеют непосредственное отношение к снабжению РФ иранскими беспилотниками, передает ТАСС со ссылкой на заявление Минфина США.

В частности, ограничения коснулись иранского предприятия Shahed Aviation Industries Research Center, которое производит беспилотники «Шахед», и двух базирующихся в ОАЭ компаний Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC, которые, с точки зрения американцев, стоят за поставками иранских беспилотников в РФ.

Принятые ограничения призваны «подорвать военные усилия России и лишить ее необходимой военной техники, говорится в заявлении министра финансов США Джанет Йеллен.

Также в черный список попали Аббас Джума и Тигран Срабионов. В США считают, что они «обеспечивали приобретение иранских беспилотников ЧВК «Вагнер».

Ранее власти США отмечали, что новый пакет антироссийских санкций и санкций против Ирана призван усложнить «опасные поставки оружия в Россию».

24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Украине. В ответ Запад поэтапно стал вводить многочисленные санкции, параллельно на регулярной основе поставляя оружие и военную технику Киеву.

По словам российского президента, санкции нанесли ощутимый удар по всей мировой экономике.