Установлен размер пособия по безработице на следующий год

Правительство РФ установило размер пособия по безработице на 2023 год, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

— Установить на 2023 год: для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста, указанных в статье «О занятости населения в Российской Федерации», минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 рубля, — говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Напомним, рассчитывать на максимальный размер пособия по безработице могут россияне, проработавшие в течение года 26 недель до момента постановки на учет в центре занятости.

Ранее редакция сообщала, что президент России Владимир Путин поручил правительству оказать поддержку нуждающимся семьям, в которых работают оба родителя.