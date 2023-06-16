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Экс-начальника «Центра организации дорожного движения» Трещева не выпустили из СИЗО

  • 16/06/2023, 12:41
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Экс-начальника «Центра организации дорожного движения» Трещева не выпустили из СИЗО
Суд отклонил ходатайство защиты и не стал переводить обвиняемого под домашний арест.

Продлен срок содержания под стражей бывшему начальнику ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения» Вячеславу Трещеву. Напомним, его обвиняют в получении взятки. Сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест. Но постановлением Ленинского районного суда Новосибирска Трещеву продлен срок содержания под стражей до 19 июля 2023 года. Постановление не вступило в законную силу.

Ранее редакция рассказывала, что Трещев, по версии следствия, предложил знакомому представителю ООО «Стройдориндустрия» и ООО «НПП «Интервал» помощь в получении государственных заказов в сфере установки фото- и видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе и на железнодорожных переездах. За свои услуги он якобы запросил взятку в размере 1,5 миллиона рублей. Следствие сообщило, что в результате Вячеслав Трещев получил 1,2 миллиона рублей.

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : чиновник Центр организации дорожного движения коррупция взятка в особо крупном размере


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