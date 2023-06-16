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Выборы — 2023: конкуренция или замер легитимности?

  • 16/06/2023, 12:55
Автор:
правительство области
Политики и политологи оценили степень возможной конкурентности кампании по выборам глав регионов, в том числе, в Новосибирской области.

Предстоящая избирательная кампания по выборам глав ряда российских регионов, по сути, своей станет не выбором нового губернатора, а позиционированием действующего или согласованного на федеральном уровне. Такой вывод озвучивают эксперты Infopro54. Об этом, во-первых, свидетельствует опыт прошлогодней кампании. Как напоминает в комментарии редакции декан факультета государственного сектора НГУЭУ, кандидат юридических наук Андрей Макарцев, в избирательных кампаниях, которые проводились летом-осенью 2022 года в 14 субъектах Российской Федерации, в 12 победили кандидаты, которые были выдвинуты политической партией «Единая Россия», а в 2 самовыдвиженцы (Республика Марий Эл и Ярославская область). Кандидаты, представленные иными политическими силами, не нашли поддержку у избирателей регионов. По мнению эксперта, одной из основных причин для этого, стал так называемый «муниципальный фильтр». Согласно законодательству, выдвижение кандидата политической партией и выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения должны поддержать от 5 до 10% депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований региона.

Фактически включение «муниципального фильтра» направлено на формирование основ возможного дальнейшего взаимодействия главы региона с представителями органов местного самоуправления, говорит эксперт. В связи с наличием этой стадии в субъектах РФ отказались от самовыдвижения. Логика была такова: самовыдвиженец не сможет найти поддержку у муниципального депутатского корпуса, так как он в большей степени представляет партийные интересы. Но статистика выборов глав регионов прошлого года демонстрирует иную тенденцию. Кандидаты, представленные иными силами (кроме «Единой России» и двух самовыдвиженцев), не нашли поддержку у избирателей регионов.

Согласно избирательному законодательству, кандидаты в главы регионов, выдвигаемые исключительно от политических партий, должны будут пройти «муниципальный фильтр», собрав нужное количество подписей муниципальных глав и депутатов.

Из политических партий в Новосибирской области о будущем активном участии сообщили в реготделениях КПРФ, «Коммунисты России», ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду». Ранее о готовности участвовать в выборах заявил действующий губернатор. При этом, как считают в КПРФ, продолжается курс на дальнейшее ужесточение избирательного законодательства. Примером чему являются принятые Госдумой изменения, ограничивающие присутствие на избирательных участках представителей СМИ и доверенных лиц кандидатов.

Сделан еще один шаг, чтобы избирательный процесс стал как можно более управляемым, сообщают в партии. Уже ликвидирован институт членов комиссии с правом совещательного голоса, трехдневное голосование предоставило дополнительные возможности для административного ресурса. Распространение электронного голосования сделает ненужным и избирателя — достаточно аккаунта на «Госуслугах». КПРФ предлагает свой Избирательный кодекс, который позволит сделать выборы «судом народа над властью», настоящими конкурентными выборами, а не их имитацией.

В ЛДПР выборную кампанию оценивают как «частично конкурентную».

  Сейчас выборы конкурентными назвать будет сложно,   говорит депутат горсовета Евгений Лебедев.   Они будут конкурентными у всех участников, кроме одного, заручившегося поддержкой президента и имеющего административный ресурс. Другим будет сложно конкурировать. Но выборы это всегда шанс, лотерея, результат может быть совершенно непредсказуемым. На входе опускать руки и сдаваться – не совсем правильно.

Единороссы ожидают предстоящую кампанию без громких политических скандалов.

  В этом году здоровые политические силы максимально консолидированы и готовы к совместной конструктивной работе,   сообщают в партии.   Это   общий тренд, и он касается не только нашего региона. Идёт спецоперация, общество максимально сплотилось, при этом в Новосибирской области продолжают реализовываться крупные проекты, требующие большой концентрации внимания и ресурсов, мы продолжаем решать проблемы жителей области, помогать новым территориям. Если кто-то из оппонентов вдруг решит попробовать набрать очки на политических скандалах — люди не поймут. Поэтому мы рассчитываем, что выборы пройдут спокойно и без провокаций.

По мнению лидера реготделения партии «Зелёные», депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева, текущая кампания, скорее «заточена» не столько на конкуренцию среди потенциальных кандидатов, как партийных, так и непартийных, сколько на замер уровня доверия населения действующему главе региона. Сами «Зелёные», по словам собеседника Infopro54, в выборах напрямую участвовать не намерены, но возможно поддержат кого-то из кандидатов.

Конкурентной кампания теоретически стать может, говорит Украинцев. Но предпосылок к этому я не вижу. Есть явный фаворит. Остальные партии, если и обсуждают каких-то кандидатов, то это, скорее, участие ради участия. Не вижу и серьёзных людей, которые могли бы участвовать в кампании в качестве самовыдвиженцев. Иначе подготовку к выборам мы бы увидели минимум за полгода, а то и за год до кампании. Раз этого сейчас не происходит, то вряд ли мы это увидим. Сейчас через выборы делается определённая легитимизация насколько человеку и его действиям доверяют или не доверяют. Эта кампания не про конкуренцию, а про легитимность.

О степени доверия губернатору как основной интриге предстоящей кампании ранее в комментарии изданию говорил и политолог Владимир Леонтьев.

— Сюрпризы вряд ли будут, комментировал собеседник Infopro54. Коммунисты (КПРФ.  Ред.) должны выступать в борьбе, потому и выдвинут своего кандидата. Может, конечно, и «Справедливая Россия», и ЛДПР, и еще кто-то выдвинуть кандидата. Но на накал борьбы это не повлияет. Свой электорат будет у любого кандидата, даже от маленькой партии, какой-то процент он начинает набирать. Интрига, сколько сам губернатор наберет в поддержку. Интрига будет среди избирателей в процентах голосов команде губернатора. Но, думаю, что они справятся.

Как напоминает председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо, всего на территории региона зарегистрировано 25 региональных отделений политических партий. В то же время, в выборах губернатора области 2018 года приняли участие только 4 кандидата.

  Реготделения партий должны принимать решения о том, будут ли участвовать или нет,   заявляет председатель избиркома.   Они самостоятельны в своих решениях. Мы всегда заинтересованы именно в том, чтобы у нас кандидаты участвовали в любых избирательных кампаниях. Я помню 2018 год, там было 4 кандидата. Степень конкуренции обусловлена тем, что региональные отделения партий должны между этим пятилетним сроком активно участвовать в муниципальных выборах, чтобы их знали муниципальные депутаты в разных районах. Тогда и проблем не будет возникать, чтобы собрать подписи в поддержку.

Напомним, что в сентябре 2023 года выборы глав регионов пройдут в Чукотском автономном округе, Смоленской, Омской, Новосибирской, Самарской, Нижегородской, Орловской. Ивановской, Псковской, Воронежской, Кемеровской, Амурской, Тюменской, Магаданской, Московской, Запорожской и Херсонской  областях, в Красноярском, Приморском и Алтайском краях, а также в Якутии, Хакассии и Москве.

Ранее редакция сообщала о поставленной точке в отмене выборов Новосибирска.

Фото Infopro54

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область

Теги : выборы губернатора 2023


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