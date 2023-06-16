Жара возвращается на выходных в Новосибирскую область

В предстоящие выходные в Новосибирской области установится теплая погода. Завтра, 17 июня, в регионе воздух днем прогреется до +18+23 градусов, местами столбики термометров покажут +24+29 градусов. Днем в отдельных районах пройдут дожди и грозы. Ветер будет дуть западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Возможны порывы до 14 метров в секунду.

По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в воскресенье, 18 июня, в Новосибирской области температурный фон сохранится. Также воздух днем прогреется до +18+23, местами – до 28 градусов со знаком плюс. Днем пройдут умеренные дожди с грозами. Ветер сменит направление и будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду.

В ближайшие 4 дня в Новосибирской области сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класса). Ранее редакция рассказывала, что более 3,3 млн рублей штрафов наложено в Сибирском федеральном округе за нарушение противопожарного режима.

Ранее редакция сообщала, что более 3,3 млн рублей штрафов наложено в Сибирском федеральном округе за нарушение противопожарного режима.