Частники за свой счет обустраивают причалы на реке Обь

Компания ООО «Речфлот» планирует вновь обратиться в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, чтобы решить вопрос с содержанием причалов общего пользования.

— Есть решение суда, вступившее в силу, что эти причалы относятся к причалам общего пользования. Есть федеральное бюджетное учреждение, которое по закону и выделяемому бюджету обязано осуществлять тральные работы. Но уже несколько лет подряд эту работу вынуждены выполнять мы, так как это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров. При этом мы не имеем возможности, по законодательству, относить эти расходы в затраты и выполняем их за счет своей чистой прибыли, — сообщил на круглом столе в ТАСС управляющий ООО «Речфлот» Сергей Ковалев.

— Получается, что руководители бюджетных учреждений, отвечающие за обстановку на реке и вопросы безопасности судоходства, игнорируют вступившее в силу решение суда годами, что мы тогда хотим от бизнеса? — поинтересовался Ковалев.

Он заявил, что для компании эта ситуация уже давно находится «за гранью добра и зла», так как самостоятельно она вопрос решить не может.

Он также напомнил, что компания старается развивать список предложений и услуг для новосибирцев и гостей города, формируя новые маршруты, в том числе в кооперации с городскими театрами и музеями, но вынужденные нецелевые расходы на развитие береговой инфраструктуры лишают ее возможности повышать качество обслуживания и проводить модернизацию.

— Финансовое состояние предприятий речной отрасли не радужное, в том числе из-за того, что речной транспорт не попал в программу развития транспортной инфраструктуры Новосибирска и не может участвовать в различных проектах муниципально-частного партнерства. Это очень сильно ударяет по игрокам, работающим на рынке. Моральный износ флота очень высок, из-за нецелевых расходов у нас, к примеру, нет достаточных инвестиционных возможностей для его обновления, — констатировал Сергей Ковалев.

58466 Напомним, пять лет назад компания выходила на мэрию города с предложением о развитии речной инфраструктуры, в том числе строительстве нового речного вокзала. Как отметил Сергей Ковалев, за это время компания несколько раз пересматривала концепцию проекта. В итоге его площадь сократилась с 5 тысяч кв.м до 1,5 тысяч, изменилось место дислокации и наполнение. Летом 2019 года, после ухода из мэрии экс-заместителя главы города Данияра Сафиуллина, курировавшего эту тему, все договоренности «обнулились», и сейчас инвестор начинает работу заново.

— Пять лет назад мы были готовы инвестировать в проект 150 млн рублей. Это были наши деньги. Нам кажется, что за столько времени уже пора выстроить честный диалог. Если речному транспорту нет места в городской экономике, то об этом нужно сказать прямо, и мы просто не будем тратить на это время и деньги, — говорит он. — А сейчас нас отправляют строить речной вокзал рядом с аквапарком. Но это же несерьезно!

Западно-Сибирский транспортный прокурор Денис Костенко пояснил, что прокуратура уже вносила представление об устранении нарушения законодательства руководителю ФБУ «Администрация обского бассейна внутренних водных путей» Сергею Павлушкину.

— Мы обязаны эту проблему решить и принудить господина Павлушкина к исполнению требований, которые возложены на него законом. Не должны эти полномочия возлагаться на предпринимателей и осуществляться за их счет. Я возьму на личный контроль приведение в соответствие этой ситуации, — добавил Костенко.

Что касается включения речного транспорта в городскую транспортную инфраструктуру, то этот вопрос Денис Костенко предложил детально обсудить на общественном совете при Западно-Сибирской транспортной прокуратуре с участием представителей мэрии Новосибирска на уровне заместителей главы города.

ООО «Речфлот» — крупнейший перевозчик, работающих на водных маршрутах Новосибирской области. Несколько лет работает по контракту с минтрансом региона, осуществляя перевозки по маршруту «Речной вокзал – Седова заимка».

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