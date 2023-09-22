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Экс-полицейский получил условный срок за допрос с электрошокером

  • 22/09/2023, 12:37
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Экс-полицейский получил условный срок за допрос с электрошокером
Капитана полиции и отца двоих детей из Карасука обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия спецсредствами.

Карасукский районный суд Новосибирской области признал 33-летнего бывшего полицейского виновным в превышении должностных полномочий и назначил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев условного срока, сообщает Горсайт. Потерпевшему он должен выплатить компенсацию в размере 150 тысяч рублей. При этом в течение двух лет осужденный не сможет носить погоны.

По данным следствия, преступление произошло в Баганском районе 1 апреля 2021 года.

В то утро в полицию Багана поступило сообщение о пропаже телёнка из отделения № 3 ОАО «Северо-Кулундинское» в селе Тычкино. Под подозрение попали два работника хозяйства. Сельчан доставили в полицию.

Расследованием инцидента занялся оперуполномоченным группы по раскрытию преступлений среди несовершеннолетних отдела уголовного розыска МО МВД России «Карасукский».

Когда работник хозяйства стал отрицать свою вину, полицейский решил выбить из него признание электрошокером, о чем говорили множественные повреждения неправильной формы крупноточечного характера. Ожоги остались на левой руке и ноге.

После окончания служебной проверки капитана полиции уволили за превышение служебных полномочий, а подозреваемый в хищении телёнка поменял статус на потерпевшего.

Экспертиза показала, что ожоги на теле сельчанина и механические повреждения куртки и штанов получены от воздействия острого предмета.

Однако бывший полицейский добивается отмены приговора в суде высшей инстанции.

Фото: freepik.com — freepik 

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : условный срок суд превышение служебных полномочий допрос с электрошокером


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