Сточные воды многоквартирных домов загрязняют реку Каменка в Новосибирске

В Новосибирске создана рабочая группа, которая займется вопросом предотвращения загрязнения реки Каменки сточными водами от многоквартирных домов в границах города Новосибирска. Постановление об этом опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».

Рабочая группа создана на основании письма Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

В рабочую группу вошли представители департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска, комитета охраны окружающей среды мэрии города, экологической инспекции управления контрольно-надзорной деятельностью министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, Минприроды Новосибирской области, администрации Дзержинского района города, депутаты Заксобрания и Горсовета, предприятия «Горводоканал». Руководителем комиссии назначен первый заместитель мэра города Новосибирска Олег Клемешов.

Согласно постановлению, рабочей группе необходимо подготовить предложения о мерах по предотвращению загрязнения реки Каменки сточными водами от многоквартирных домов в границах города Новосибирска.

Напомним, сточные воды из многоквартирных домов по улицам Техническая, Высотная, Экономическая и Приисковая и Волочаевская в Дзержинском районе Новосибирска проходят через канализационный коллектор и сбрасываются прямо на почву, откуда стекают в Каменку, а оттуда — в Обь. Загрязнённость Каменки из-за этих стоков достигает критического уровня.

В 2022 году река Каменка признана экстремально грязной (класс качества 5), тогда как в 2021 году она была отнесена к классу качества 4В (очень грязной).

В мае 2023 года начальник департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев говорил о том, что не исключена возможность выделения денег для решения проблемы в рамках госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» по подразделу «Безопасность в сфере ЖКХ» подпрограммы «Чистая вода». Было предложено в качестве пилотного проекта взять за основу ее реализацию в той части, где речь идет о Дзержинском районе.

Каменка — правый приток Оби. Ее протяженность — 25 км, из которых 6,1 км — в подземном коллекторе. В Дзержинском районе Новосибирска идут работы по строительству первого в России затопляемого ландшафтного парка «Каменка», через который протекает одноименная река.

Ранее редакция сообщала, что вице-мэр Новосибирска рассказала о ходе работ в парке Каменка.