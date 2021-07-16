18 компаний из Новосибирской области претендуют на звание лучших работодателей в стране

За шесть недель заявки на участие подали порядка 1000 компаний (18 из них — из Новосибирской области), что в три раза больше, чем в прошлом году. Регистрация продолжится до 30 сентября, участие в рейтинге бесплатное, подать заявку может любая компания с численностью более 100 человек.

Наиболее активно на звание лучших претендуют компании из промышленной отрасли (17% от общего числа регистраций), ИТ-сферы (11%) и строительства (10%).

К участию в рейтинге заявились 67 сибирских компаний.

Напомним, что в число лучших работодателей прошлогоднего «Рейтинга работодателей» из Новосибирской области вошли 2ГИС, Агентство недвижимости Жилфонд, Movavi, ITC-Eletronics, Kuzina&NYP, «ИнфоСофт», АО «ПФК Обновление» (ТМ RENEWAL), D2 Страхование.

В этом году 31% компаний, решивших принять участие в «Рейтинге работодателей» hh.ru, — это небольшие организации с численностью от 100 до 250 сотрудников, 38% — средние компании до тысячи человек, 22% — крупные до пяти тысяч, 9% — крупнейшие более пяти тысяч.

О «Рейтинге работодателей»

hh.ru, крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга, проводит Рейтинг работодателей России уже 11 лет подряд. Это наиболее масштабный и авторитетный Рейтинг страны, в котором учтены лучшие зарубежные практики, а компании анализируются сразу с трех сторон:

— готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя (40% от общей оценки);

— желание соискателей, опрошенных на сайте hh.ru, работать в компании (40% от общей оценки);

— данные HR-специалистов компании, на основе которых оценивается её HR-функция (20% от общей оценки).