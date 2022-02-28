Экс-прокурор Дзержинского района Новосибирска останется в СИЗО

— Новосибирским областным судом оставлено без изменения постановление Железнодорожного районного суда Новосибирска о продлении срока содержания под стражей в отношении Олега Бушмакина на 3 месяца 11 суток, то есть до 21 мая 2022 года, — говорится на сайте суда.

Напомним, что бывший прокурор в настоящее время проходит в качестве подозреваемого во взятке и превышении должностных полномочий. По версии следствия, в мае-июле 2019 года Бушмакин, будучи районным прокурором, через нескольких посредников получил взятку в размере 150 тысяч рублей от директора АО «Сибсма». Средства предназначались за предоставление копий документов материалов процессуальной проверки, проведенной следователями в отношении компании по факту уклонения от уплаты налогов. Кроме того, по информации следственных органов, в 2018 году Бушмакин дал начальнику поднадзорного ему районного отдела полиции незаконное указание поставить на миграционный учет гражданина иностранного государства. Следователи также установили, что в 2018 году Бушмакин в обход законодательства поручил начальнику районного отдела полиции поставить на миграционный учет иностранца, превысив свои должностные полномочия.

В середине декабря 2021 года решением суда Железнодорожного района Новосибирска в качестве меры пресечения в отношении подозреваемого было избрано содержание под стражей.