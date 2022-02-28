Мошенники предлагают обезопасить средства от санкций

На фоне введения санкций ЕС, США и ряда других стран, направленных против российских физических и юридических лиц, мошенники стали предлагать гражданам перевести средства на якобы безопасный счет, чтобы сохранить сбережения, пишут «Известия» со ссылкой на ОНФ «За права заемщиков».

Информацию о всплеске активности такой мошеннической схемы подтвердили и в российской компании «Серчинформ», которая разрабатывает средства информационной безопасности и инструментов для защиты информации. Злоумышленники также заявляют, что помогут сохранить деньги после отключения России от SWIFT, рассказала изданию руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

— Перевести деньги на так называемый безопасный счет для защиты сбережений от санкций предлагают не только по телефону, но и в социальных сетях. Мошенники используют прием полуправды и берут реальный инфоповод, перемешивая его с вымыслом, — отметил начальник отдела ИБ «Серчинформ» Алексей Дрозд. — Не нужно по указанию звонящего переводить деньги куда бы то ни было, в том числе на якобы безопасный счет, который в действительности используется злоумышленниками. Прервите телефонный разговор, а при возникновении сомнений относительно сохранности денег на счете самостоятельно позвоните в банк по телефону, указанному на оборотной стороне карты или на официальном сайте банка, — посоветовали в Банке России.

Напомним, США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили о введении санкций против ряда российских юридических и физических лиц после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.