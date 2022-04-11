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Экс-прокурор не торопится покидать служебное жильё

  • 11/04/2022, 13:58
Автор:
новости Новосибирска
Освобождение 125 «квадратов» в центре Новосибирска стало поводом судебного разбирательства.

Суд Октябрьского района Новосибирска начал рассматривать иск прокуратуры области к её бывшему руководителю Владимиру Фалилееву и Галине Фалилеевой, от которых ведомство требует освободить служебное жильё площадью в 125 «квадратов» в центре города. Об этом сообщает управление судебного департамента Новосибирской области.

По условиям договора найма он должен был освободить ее по истечению срока трудового договора после выхода на пенсию, рассказывают в управлении. Это сделать ответчик отказался, уклонялся от подписания необходимых документов. Прокуратурой установлен факт его проживания в служебной квартире. После чего очередной раз было составлено предписание о выселении из служебной квартиры и направлено Фалилееву посредством WhatsApp. Истец просит суд признать ответчиков утратившими право пользования и выселить из жилого помещения в связи с отказом его освободить.

Кроме того, не желающий покидать квартиру теперь уже экс-прокурор обратился в генпрокуратуру с заявлением о признании его нуждающимся в жилом помещении. Однако, как впоследствии выяснилось, это оказалось не совсем так.

Ранее им было реализовано право на получение жилья в собственность. Несколько лет назад один из членов семьи Фалилеевых приватизировал служебную квартиру в г. Улан-Удэ, предоставленную Владимиру Александровичу на время прохождения службы в Бурятии, поясняют в управлении судебного департамента.

Тем не менее, ответчик в ходе текущего процесса в Октябрьском районном суде выдвинул встречный иск, в котором опять же требовал признать его нуждающимся в жилье. Суд в иске отказал.

Напомним, что в настоящий момент Владимир Фалилеев является подозреваемым в уголовном деле о взяточничестве и содержится под стражей. Также как его заместитель Андрей Турбин.

Фото редакции

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : суд прокуратура взятка


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