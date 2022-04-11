Экс-прокурор не торопится покидать служебное жильё

Суд Октябрьского района Новосибирска начал рассматривать иск прокуратуры области к её бывшему руководителю Владимиру Фалилееву и Галине Фалилеевой, от которых ведомство требует освободить служебное жильё площадью в 125 «квадратов» в центре города. Об этом сообщает управление судебного департамента Новосибирской области.

— По условиям договора найма он должен был освободить ее по истечению срока трудового договора после выхода на пенсию, — рассказывают в управлении. — Это сделать ответчик отказался, уклонялся от подписания необходимых документов. Прокуратурой установлен факт его проживания в служебной квартире. После чего очередной раз было составлено предписание о выселении из служебной квартиры и направлено Фалилееву посредством WhatsApp. Истец просит суд признать ответчиков утратившими право пользования и выселить из жилого помещения в связи с отказом его освободить.

Кроме того, не желающий покидать квартиру теперь уже экс-прокурор обратился в генпрокуратуру с заявлением о признании его нуждающимся в жилом помещении. Однако, как впоследствии выяснилось, это оказалось не совсем так.

— Ранее им было реализовано право на получение жилья в собственность. Несколько лет назад один из членов семьи Фалилеевых приватизировал служебную квартиру в г. Улан-Удэ, предоставленную Владимиру Александровичу на время прохождения службы в Бурятии, — поясняют в управлении судебного департамента.

Тем не менее, ответчик в ходе текущего процесса в Октябрьском районном суде выдвинул встречный иск, в котором опять же требовал признать его нуждающимся в жилье. Суд в иске отказал.

Напомним, что в настоящий момент Владимир Фалилеев является подозреваемым в уголовном деле о взяточничестве и содержится под стражей. Также как его заместитель Андрей Турбин.