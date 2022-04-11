Борщевой набор потеснил по популярности соль и сахар

Через 1,5-2 недели ожидаются пиковые цены на овощи так называемого борщевого набора: лук, картофель, морковь, свекла. Такой прогноз со ссылкой на производителей и оптовые компании дал замглавы областного Минпромторга Максим Останин в ходе оперативного совещания в областном правительстве.

— В зоне особого внимания находятся продукты борщевого набора: картофель, капуста, репчатый лук, морковь, свекла, — говорит Останин. — Наиболее активно мониторим репчатый лук, потому что рост его цены с 1 марта составил 69%. По итогам прошлой недели отмечается рост цены в сетевых магазинах на 1,4%, в несетевых — на 0,6%. По мнению производителей и оптовых компаний, пиковые цены по борщевому набору ожидаем через 1,5-2 недели. Запасы овощей набора — в среднем 11 дней: картофель — 15 дней, капуста — 9 дней, лук — 14 дней, морковь — 10 дней, свекла — 9 дней. Хилокский рынок начал отгружать уже не 300, а 500 тонн овощей борщевого набора в день.

По словам чиновника, борщевой набор по итогам недели стал главной темой обращения граждан на горячую линию Минпромторга, потеснив по популярности соль и сахар.

Что касается упомянутых соли и сахара, а также других продовольственных товаров, то, по информации регионального Минпромторга, зафиксирован рост цен за неделю на 0,5% в сетевых предприятиях, в несетевых — снижение на 0,3%. Средняя цена: соль поваренная — 17,7 рублей за кг (в сетевых магазинах +1%, в несетевых — 5%), гречневая крупа — 106 рублей (+0,2%/-0,3%). Запасы других товаров продовольственной группы: бакалея — 23 дня, сахар — 16 дней, соль — 19 дней, мука — 33 дня, макаронные изделия — 25 дней.

— Запасы сахара составляют 1,2 тонны у бакалеи, — сообщает замминистра. — В четверг ждем поставку. Ожидаем, что в течение 1,5 недель произойдет снижение цены на 5%. Хочу отдельно отметить соль, потому что периодически всплывают разные инфоповоды. В субботу мы получили 135 тонн соли. В четверг-пятницу ожидаем еще 300 тонн. Все заявки выполняются в штатном режиме.

Напомним, что рост цен на борщевой набор и ряд других продовольственных товаров неделей ранее отметили и в региональном УФАС.