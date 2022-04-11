Из-за новых санкций госоператоры не смогут использовать новое оборудование Ericsson и Nokia

Пятый пакет санкций ЕС предполагает запрет на поставки в Россию технологий для гражданских сетей связи, которые принадлежат госкомпании, сообщил «Коммерсантъ». Таким образом ЕС окончательно заморозил передачу технологий телекоммуникационным госкомпаниям, заявил старший юрист КА Delcredere Никита Тюрин. Такое оборудование для телекома РФ будет поставляться только при условии, что оно будет использоваться в сети компании, которая не контролируется государством. Помимо «Ростелекома» это может распространиться на принадлежащего ему мобильного оператора Tele2 и «Транстелеком», который строит магистральные сети на базе инфраструктуры ОАО РЖД.

Ранее «Ростелеком» попал под санкции США: компании запретили привлекать средства через американский рынок. В «Ростелекоме» тогда сообщили, что имеют полностью рублевый портфель, а госпроекты по развитию цифровой инфраструктуры реализуются на российском оборудовании. В компании не прокомментировали, как санкции ЕС отразятся на развитии сетей.

Собеседник издания на рынке добавил, что санкции ЕС могут затронуть подконтрольного РЖД магистрального оператора «Транстелеком» и «Воентелеком» Минобороны. Эти компании могли использовать в своих сетях иностранное оборудование, в том числе из Европы.

Также из-за новых санкций ЕС запрещен экспорт в РФ квантовых компьютеров, высокотехнологичной электроники, передовых полупроводников и специального программного обеспечения.

Эксперт пояснил изданию, что сейчас почти все базовые станции и системы биллинга основаны на зарубежных решениях, включая Ericsson и Nokia. Российские производители не могут полностью заменить их в ближайшее время. Многие операторы переходят на китайский вендоров, включая Huawei и ZTE.