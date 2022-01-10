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Экс-прокурора не выпускают из СИЗО

  • 10/01/2022, 17:08
Автор:
Новости Новосибирска
Суд отказался смягчить меру пресечения.

Суд Новосибирской области не удовлетворил ходатайство защиты экс-прокурора Дзержинского района Олега Бушмакина о смягчении меры пресечения. Подозреваемый продолжает оставаться под стражей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в суде.

Напомним, что бывший прокурор в настоящее время проходит в качестве подозреваемого во взятке и превышении должностных полномочий. По версии следствия, в мае-июле 2019 года Бушмакин, будучи районным прокурором, через нескольких посредников получил взятку в размере 150 тысяч рублей от директора АО «Сибсма». Средства предназначались за предоставление копий документов материалов процессуальной проверки, проведенной следователями в отношении компании по факту уклонения от уплаты налогов. Кроме того, по информации следственных органов, в 2018 году Бушмакин дал начальнику поднадзорного ему районного отдела полиции незаконное указание поставить на миграционный учет гражданина иностранного государства.  Следователи также установили, что в 2018 году Бушмакин в обход законодательства поручил начальнику районного отдела полиции поставить на миграционный учет иностранца, превысив свои должностные полномочия.

В середине декабря 2021 года решением суда Железнодорожного района Новосибирска в качестве меры пресечения в отношении подозреваемого было избрано содержание под стражей.

Стоит напомнить, что в течение 2021 года расследовались уголовные дела в отношении целой плеяды бывших представителей прокуратуры — экс-прокурора Александры Авериной, экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца, а также других фигурантов дела — Дмитрия Куклина, Михаила Федосеева и Павла Кулибанова. По версии следствия, бывший руководитель компании «Винап» Олег Яровой при пособничестве начальника управления прокуратуры Александры Авериной и директора ООО «ГУМ», ООО «Гум-Инвест» и ООО УК «ЦУМ» Дмитрия Куклина совершил ложный донос о мошенничестве своей знакомой. Факт якобы мошенничества подтвердили в своих свидетельских показаниях Михаил Федосеев и Павел Кулибанов. При этом бывший прокурор Новосибирска Денис Ференц, превышая служебные полномочия, собранные по делу доказательства передавал Александре Авериной. Также он вмешался в деятельность следователя путем дачи ему незаконных указаний о возбуждении уголовного дела, избрании в отношении местной жительницы меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, окончании расследования без проверки представленных обвиняемой доказательств, свидетельствующих об отсутствии состава инкриминируемого деяния.

Фото: pixabay.com автор: AJEL

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : суд коррупция взятка


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