В Новосибирске пересмотрели программу социального контракта

Реализация программы социального контракта на территории Новосибирской области будет пересмотрена. Теперь ее приоритетами станет не просто помощь гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а тем, кто готов и желает развивать индивидуальное предпринимательство или подсобное хозяйство. Об этом в своем докладе в рамках оперативного совещания в региональном правительстве сообщила министр труда и социального развития области Елена Бахарева.

— Мы ведем мониторинг не только эффективности использования денежных средств, но и изменения жизненной ситуации в семьях, — говорит министр. — В 2022 году мы продолжим мониторинг, начатый в 2021 году, чтобы в полной мере оценить эффективность использования денежных средств, предоставленных каждой семье. Уже сейчас можно говорить о положительном влиянии на доходы семей, участвующих в социальном контракте. Повысился уровень реальных доходов семей. Наша задача на 2022 год — это дальнейшее внедрение механизма социального контракта и переход на более активные формы социального контракта, то есть уход от помощи в трудной жизненной ситуации в пользу трудоустройства, развития ИП и личного подсобного хозяйства.

Новый курс поддерживает и глава региона Андрей Травников.

— Очень важно сопровождать те семьи, которые получили поддержку в 2021 году, и не забывать старую притчу про удочку и рыбу, — заявил губернатор, обращаясь к главам районов.

Как следует из доклада министра, по итогам 2021 года по направлению соцконтракта «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» (1,3 тысячи социальных контракта) созданы более 1,4 тысячи индивидуальных предприятий, 10% участников получили дополнительные средства на развитие существующих ИП на общую сумму 337 млн рублей. В 2022 году сумма единовременной выплаты составит до 250 тысяч рублей. Лидирующие позиции занимает сфера услуг — парикмахерских, косметологических, ремонт жилья, техобслуживание автомобилей, изготовление мебели.

— Есть примеры очень успешного развития аграрной отрасли, — рассказывает Елена Бахарева. — Приведу лишь один. В рамках развития личного подсобного хозяйства семья за счет средств соцконтракта приобрела корову. Почувствовав свои силы, семья разработала бизнес-план и получила поддержку от службы занятости на развитие ИП в 2020 году и дополнительную поддержку в рамках соцконтракта в 2021 году на корма и расширение поголовья. Сегодня хозяйство насчитывает уже 14 голов, реализованы 600 кг мяса и молочной продукции.

Что касается развития подсобных хозяйств, то здесь начали реализацию в прошлом году 750 социальных контрактов, в рамках которых на выделенные средства семьи приобретали домашний скот, пчелофермы, оборудование (инкубаторы, доильные аппараты, инвентарь). Сумма средств составила 1 млн рублей. Сумма единовременной выплаты составляет до 100 тысяч рублей.

По информации регионального правительства, социальный контракт на территории области действует с 2010 года и до 2021 года инициативно реализовывался только за счет средств бюджета Новосибирской области. За период с 2010 по 2020 годы включительно на помощь жителям Новосибирской области перечислены более 300 млн рублей. Общее количество заключенных контрактов — 11865. Около 90% контрактов заключены в сельской местности. 90% получателей — семьи с несовершеннолетними детьми, из них 58% — многодетные семьи. В 2021 году Новосибирской области были выделены средства федерального бюджета на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан. С начала 2021 года на эти цели в Новосибирскую область были направлены 636,7 млн рублей федеральных средств. Из областного бюджета дополнительно выделены 179,5 млн рублей. Таким образом объем финансирования составил 816,2 млн рублей. По итогам 2021 года заключены 10017 контрактов.