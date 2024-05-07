Экс-сотрудника МВД осудили за взятки в Новосибирске

В Новосибирске вынесли приговор бывшему сотруднику МВД Андрею Ражеву. Его признали виновным в получении взяток и организации незаконного пребывания иностранцев в стране.

― Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил Андрея Ражева к 7 с половиной годам строгого режима, ― говорится в сообщении суда.

Кроме того, ему запрещено работать в правоохранительных органах в течение четырёх лет.

Согласно материалам дела, Ражев получил через посредника взятку в размере 900 тысяч рублей за то, чтобы бездействовать в интересах директора кафе. Он должен был не принимать меры по выявлению нарушений закона иностранными гражданами, а также помогать им незаконно въезжать на территорию страны и оформлять незаконное пребывание в России. За каждое из этих действий Ражев получал деньги.

Ранее редакция сообщала о том, что трех организаторов азартных игр отдали под суд в Новосибирске.