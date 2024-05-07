Инаугурация президента РФ Владимира Путина. Прямая трансляция

Сегодня 7 мая Владимир Путин официально вступает в должность президента Российской Федерации, в пятый раз.

Напомним, выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Итоговая явка с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 77,49%. Действующий президент участвовал в выборах как самовыдвиженец и по итогам подсчета голосов победил с результатом 87,28%.

В Новосибирской области, согласно данным облизбиркома, в голосовании приняло участие 1,39 млн человек (63,19%) из 2,2 млн зарегистрированных избирателей. По словам председателя облизбиркома Ольги Благо, явка избирателей на прошедших выборах стала самой массовой за последние 20 лет. За действующего президента в регионе проголосовало 1,16 млн человек (83,88%).

Наиболее активно на выборах президента в Новосибирске голосовал Центральный район.