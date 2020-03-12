В Новосибирске 26% соискателей готовы к переезду ради работы

Среди городов, в которых живут соискатели, готовые к переезду ради работы лидирует Москва. 33% работников готовы покинуть столицу ради нового места трудоустройства. К таким выводам пришли аналитики Авито Работы в ходе исследования рынка труда России в сфере массовых профессий по итогам I квартала 2020 года. Вторую строчку занимает Омск: 32% соискателей не против сменить место жительства, если работодатель пригласит их в другой город. Следом идет Екатеринбург: здесь готовы переехать 30% соискателей.

В Новосибирске более четверти (26%) соискателей готовы рассмотреть варианты с переездом ради нового места работы. Это на 2% больше, чем год назад.

Больше всех привязаны к своему городу жители Воронежа – только 19% тех, кто ищет работу, рассматривают варианты с переездом. Нижний Новгород (20%), Самара (21%) и Ульяновск (21%) также относятся к городам, жители которых меньше стремятся к смене места жительства.

Отмечается, что в среднем по стране такие кандидаты ожидают более высокую зарплату и указывают в резюме сумму на 31% больше, чем те, кто не готов к переезду. Самая большая разница у омичей: те, кто готов сменить регион, просят в среднем на 40% больше «осёдлых» кандидатов. Также значительно больше хотят «лёгкие на подъём» соискатели в Тольятти и в Волгограде (на 39% и 38% больше тех, кто не готов к переезду, соответственно).

В Новосибирске соискатели, готовые к переезду ожидают зарабатывать в среднем 37 тыс. рублей, что на 29% больше желаемого дохода тех, кто не готов к переезду (около 29 тыс. рублей).

В Самаре, Москве и в Нижнем Новгороде у желающих переехать зарплатные ожидания лишь на 21% — 23% выше, чем у тех, кто не готов к переезду.

Исследование показало, что среди представителей массовых профессий по степени готовности к переезду лидирует домашний персонал – переехать готовы почти половина кандидатов в этой сфере (45%). Второе место делят строители, госслужащие и работники НКО (41%).

Самый большой рост мобильности за год отмечен в таких сферах, как управление персоналом, строительство, образование и наука, продажи, медицина и фармацевтика, фитнес и салоны красоты. Во всех этих областях количество готовых к переезду кандидатов на 2% больше, чем в I квартале 2019 года. А вот в сферах маркетинга, рекламы и PR, а также IT и телекома готовность кандидатов к переезду за год уменьшилась на 5% и 4% соответственно.

Фото: pixabay.com, автор- adamr