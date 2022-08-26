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Экс-замдиректора Горно-Алтайского ЖКХ оштрафовали за взятки

  • 26/08/2022, 12:43
Автор:
взятка
Прокуратурой Горно-Алтайска будет рассмотрен вопрос об обжаловании приговора, информирует ведомство.

Горно-Алтайский городской суд признал бывшего заместителя директора АО «Горно-Алтайское ЖКХ» виновным в получении взятки в особо крупном размере.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что обвиняемый, являясь заместителем директора Горно-Алтайское ЖКХ, получил от двух местных жителей взятку в сумме более 1,2 млн рублей. За это он должен был освободить их от обязательств по уплате имеющегося долга перед организацией и не составлять акты о расхождении сведений в показаниях приборов учета.

Кроме того, обвиняемый от этих же граждан получил взятку в сумме более 20 тыс. рублей за несоставление акта о неисправности прибора узла учета потребления тепловой энергии и за внесение заниженных сведений в отчет о потреблении теплоносителя и тепловой энергии.

В итоге бывший замруководителя попался сотрудникам ФСБ. 63-летнего подозреваемого задержали, материалы передали в СУ СКР, которым было возбуждено уголовное дело. Мужчину обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

В судебном заседании подсудимый вину признал частично.

Суд приговорил взяточника к штрафу в размере 2 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления, сроком на 5 лет.

Прокуратурой Горно-Алтайска будет рассмотрен вопрос об обжаловании приговора, информирует ведомство.

Фото редакции

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Республика Алтай

Теги : штраф чиновник уголовное дело суд взятка


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