Самыми угоняемыми автомобилями стали Toyota Camry и Toyota RAV4

Количество противоправных действий в отношении транспортных средств за первое полугодие выросло на 10-30%. Самыми угоняемыми автомобилями в текущем году для угона «на разбор» стали седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4, заявили агентству РИА «Новости» аналитики крупнейшего поставщика услуг по охране недвижимости «Delta Системы безопасности».

Полученные данные свидетельствуют о том, что наибольшее количество попыток угона и противоправных действий было зафиксировано в марте-апреле, а наименьшее количество — в феврале и июле. Самыми популярными моделями для угона стали Toyota Camry, Toyota RAV4, Mazda 6, Mazda CX-9, Mercedes GLE53 AMG, Mercedes-Benz S400, а также модели BMW.

Специалисты компании считают, что рост числа угонов связан с тем, что большинство из них нацелены на дальнейший разбор и продажу по запчастям. Кроме того, в России участились попытки мошенничества в отношении автомобилей, находящихся в лизинге: мошенники пытаются продать лизинговые авто «на запчасти» и проводят различные махинации с их страховкой.