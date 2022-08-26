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Преимущества керамической плитки Vives

  • 26/08/2022, 12:56
Пожалуй, самые важные помещения в квартире - ванная и туалетная комнаты и кухня. Именно в этих помещениях особенные требования к половому покрытию

Оно должно быть прочным, устойчивым к влаге и пожаробезопасным. Именно таким покрытием является керамическая плитка. 

Основные плюсы керамической плитки, это: 

  1. Легкость в уходе. Такую плитку легко мыть и содержать в чистоте. 
  2. Влагостойкость. Плитка не страдает от повышенной влажности в помещении, что особенно актуально в ванной комнате и на кухне. 
  3. Экологичность. Вещества, из которых изготавливается керамическая плитка (песок и глина) — природные, нетоксичные. Они гипоаллергенны и довольно инертны как к химическим, так и к токсическим веществам
  4. Керамическая плитка не впитывает жидкость и запахи. 
  5. Кафель долговечен и практичен
  6. Пожароустойчивость плитки является одной из существенных причин ее использования на кухне. 
  7. Разнообразие цветовых решений, дизайна и фактур позволяет творчески подходить к дизайну интерьера с использованием керамической плитки. 

Есть и недостатки у данного вида материала. Например, хрупкость. При перевозке и укладке она может легко разбиться, поэтому стоит довольно внимательно и бережно относиться к ней в процессе работы. Керамика обычно имеет довольно холодную поверхность, поэтому в помещениях, где хотелось бы сохранять тепло, желательно под плиткой установить систему Теплый пол. Звукоизоляция плитки довольно низкая, поэтому предпочтительно также использовать дополнительный звукоизоляционный слой при укладке плиты. Керамическая плитка также может быть очень скользкой, поэтому в помещениях, где может быть влажно, желательно использовать плитку с более шероховатой поверхностью. 

Выбирая плитку для вашего дома, обратите внимание на керамическую плитку испанской фирмы Vives Ceramica. Плитка Vives отличается особой прочностью и износоустойчивостью. Широкий ассортимент дизайнерских решений позволит вам воплотить свои самые смелые задумки в плане интерьера. А многоступенчатый контроль качества продукции и высокотехнологичный подход к ее изготовлению будут способствовать тому, чтобы поверхность ваших полов долгие годы имела отличный внешний вид.

Фото с сайта ARDO Studio

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