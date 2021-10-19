Экс-заместителя главы администрации муниципального образования будут судить за мошенничество

По сообщению следственного отдела по Искитимскому району регионального СО СКР, завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего бывшего заместителя главы администрации муниципального образования рабочего поселка Линёво и 63-летнего директора организации по признакам преступления, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

— В декабре 2018 года между главой администрации муниципального образования рабочего поселка Линёво Искитимского района Новосибирской области и директором организации, занимающейся строительством, был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству тепловых сетей, стоимостью свыше 5 млн. рублей, говорится в сообщении. — При производстве строительных работ фигуранты по делу договорились не выполнять некоторые ее виды, а также произвести замену материалов, указанных в проектно-сметной документации на более дешевые по цене, без изменения цены муниципального контракта в сторону уменьшения и, соответственно размера оплаты по нему, а затем составить не соответствующую документацию о надлежащем исполнении организацией всех работ.

После этого глава администрации муниципального образования на основании подписанного фигурантами дела акта о приемке выполненных работ подписал платежные поручения о перечислении денежных средств в пользу юридического лица за выполненные работы по цене муниципального контракта.

В дальнейшем обвиняемые распорядились денежными средствами в размере свыше 3 млн. рублей по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Новосибирской области и прокуратуры Искитимского района Новосибирской области и в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.