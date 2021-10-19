Как купить квартиру в новостройке

Мы открываем серию статей, поэтапно рассказывающих о том, как приобрести квартиру в новостройке на выгодных условиях. Сегодня речь пойдет о выборе жилого комплекса.

Строят у нас в Новосибирске довольно много. Реклама новых ЖК звучит «из каждого утюга», а билборды с красивыми домами и счастливыми новоселами густо стоят вдоль оживленных трасс. Итак, если вы решили приобрести квартиру в привлекательной, на первый взгляд, новостройке, хорошенько проверьте надежность застройщика и реалистичность проекта. Действуйте четко в соответствии с рекомендациями экспертов!

Изучите сайт новостройки

Для каждого проекта крупные застройщики обычно создают сайт, его-то вам и нужно найти. Достаточно забить в поисковик название ЖК или его адрес, как в первых строках выдачи появится искомое. Но не все ресурсы заслуживают доверия, важно выбрать так называемый «официальный сайт», созданный девелопером, а не продавцами-посредниками. Для этого зайдите на сайт самого застройщика, где дается информация о компании, перечисляются сданные и строящиеся объекты – именно здесь вы найдете ссылку на официальный портал новостройки. Иногда сайта проекта может вовсе не быть – особенно, если строительство только началось. Это не страшно, в таком случае все необходимые данные о жилом комплексе приведены в соответствующем разделе сайта застройщика.

Итак, сайт найден. На что следует обратить внимание?

Проверьте наличие учредительных документов – это:

— Устав

— Свидетельство о регистрации

— Выписка из ЕГРЮЛ

— Свидетельство о постановке на налоговый учет

Если на сайте их нет, пометьте для себя, что следует их запросить у застройщика позже. Вообще удобно завести отдельный блокнот, куда вы будете записывать основную информацию по ЖК и вопросы, требующие уточнения.

Найдите Разрешение на строительство. Обратите внимание на пункт «Наименование объекта капитального строительства» — в нем указано, что именно разрешено строить. И если это действительно многоквартирный дом, все в порядке. Если же Разрешения нет вообще – не связывайтесь с таким проектом в принципе. Как показывает практика, застройщики иногда начинают возводить дома без Разрешения, надеясь получить его задним числом. Но могут и не получить, так что не рискуйте своими денежками – ищите другие предложения. Изучите Проектную декларацию. В этом документе дается описание домов и инфраструктуры ЖК, указываются сроки строительства. Здесь же можно посмотреть объекты, сданные застройщиком за последние годы. Если таковые имеются, новоселы туда въехали, и о проблемах ничего не слышно – это жирный плюс! В Проектной декларации (раздел «Финансовые риски») также указано, на какие средства ведется строительство. Если девелопер получил заем в надежном банке – отлично! Если есть фотографии со стройки – очень хорошо. Посмотрите динамику работ, меняется ли облик зданий со временем. Еще лучше, если работает веб-камера, тогда можно наблюдать за строительством в режиме реального времени. Если в будние дни на стройке ничего не происходит – это повод задуматься и, возможно, оказаться от покупки.

Прошерстите Интернет

В Сети можно найти и другую полезную информацию:

Первым делом проверьте, не является ли застройщик потенциальным банкротом. Зайдите на сайт арбитражного суда и посмотрите, значится ли девелопер ответчиком по банкротным делам. Если так, лучше с ним не связываться. Посмотрите отзывы о застройщике на Флампе и Foursquare. Можно, конечно, зайти и на форумы, имеющиеся на сайтах проектов, но там вероятность нарваться на заказные отзывы значительно выше.

Оцените сданные новостройки

Посетите ЖК сданные девелопером в последние два года. Оцените качество отделки, работу лифтов, микроклимат в подъездах. Идеально, если удастся поговорить с жильцами и узнать, довольны ли они своим новым домом.

Навестите офис застройщика

Если вы выполнили предыдущие пункты, и вас все устроило, пора встретиться с представителями девелопера:

В офисе попросите Учредительные документы, перечисленные выше и Проектную декларацию. Обязательно ознакомьтесь с Договором страхования. Наличие последнего – гарантия того, что при замораживании стройки или банкротстве девелопера вам будут возвращены деньги. Попросите проект Договора долевого участия, снимите копию и внимательно изучите ее дома. Нелишним будет показать документ юристу – в противном случае вы можете подписаться на очень невыгодные условия.

В следующей статье мы расскажем о том, как снизить цену.