Как купить квартиру в новостройке

Мы открываем серию статей, поэтапно рассказывающих о том, как приобрести квартиру в новостройке на выгодных условиях. Сегодня речь пойдет о выборе жилого комплекса.
Строят у нас в Новосибирске довольно много. Реклама новых ЖК звучит «из каждого утюга», а билборды с красивыми домами и счастливыми новоселами густо стоят вдоль оживленных трасс. Итак, если вы решили приобрести квартиру в привлекательной, на первый взгляд, новостройке, хорошенько проверьте надежность застройщика и реалистичность проекта. Действуйте четко в соответствии с рекомендациями экспертов!
Для каждого проекта крупные застройщики обычно создают сайт, его-то вам и нужно найти. Достаточно забить в поисковик название ЖК или его адрес, как в первых строках выдачи появится искомое. Но не все ресурсы заслуживают доверия, важно выбрать так называемый «официальный сайт», созданный девелопером, а не продавцами-посредниками. Для этого зайдите на сайт самого застройщика, где дается информация о компании, перечисляются сданные и строящиеся объекты – именно здесь вы найдете ссылку на официальный портал новостройки. Иногда сайта проекта может вовсе не быть – особенно, если строительство только началось. Это не страшно, в таком случае все необходимые данные о жилом комплексе приведены в соответствующем разделе сайта застройщика.
Итак, сайт найден. На что следует обратить внимание?
— Устав
— Свидетельство о регистрации
— Выписка из ЕГРЮЛ
— Свидетельство о постановке на налоговый учет
Если на сайте их нет, пометьте для себя, что следует их запросить у застройщика позже. Вообще удобно завести отдельный блокнот, куда вы будете записывать основную информацию по ЖК и вопросы, требующие уточнения.
В Сети можно найти и другую полезную информацию:
Оцените сданные новостройки
Посетите ЖК сданные девелопером в последние два года. Оцените качество отделки, работу лифтов, микроклимат в подъездах. Идеально, если удастся поговорить с жильцами и узнать, довольны ли они своим новым домом.
Если вы выполнили предыдущие пункты, и вас все устроило, пора встретиться с представителями девелопера:
В следующей статье мы расскажем о том, как снизить цену.
Фотогрфии с сайта pixabay.com/
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