Рекламодателям

Как купить квартиру в новостройке

  • 19/10/2021, 16:57
купить новостройку
Покупка квартиры – дело непростое. Нужно учесть множество нюансов, чтобы в итоге получить желаемую жилплощадь, а не превратиться в очередного «обманутого дольщика», обивающего судебные пороги без денег и перспектив.

Мы открываем серию статей, поэтапно рассказывающих о том, как приобрести квартиру в новостройке на выгодных условиях. Сегодня речь пойдет о выборе жилого комплекса.

Строят у нас в Новосибирске довольно много. Реклама новых ЖК звучит «из каждого утюга», а билборды с красивыми домами и счастливыми новоселами густо стоят вдоль оживленных трасс. Итак, если вы решили приобрести квартиру в привлекательной, на первый взгляд, новостройке, хорошенько проверьте надежность застройщика и реалистичность проекта. Действуйте четко в соответствии с рекомендациями экспертов!

 

Изучите сайт новостройки

купить квартиру

Для каждого проекта крупные застройщики обычно создают сайт, его-то вам и нужно найти. Достаточно забить в поисковик название ЖК или его адрес, как в первых строках выдачи появится искомое. Но не все ресурсы заслуживают доверия, важно выбрать так называемый «официальный сайт», созданный девелопером, а не продавцами-посредниками. Для этого зайдите на сайт самого застройщика, где дается информация о компании, перечисляются сданные и строящиеся объекты – именно здесь вы найдете ссылку на официальный портал новостройки. Иногда сайта проекта может вовсе не быть – особенно, если строительство только началось. Это не страшно, в таком случае все необходимые данные о жилом комплексе приведены в соответствующем разделе сайта застройщика.

Итак, сайт найден. На что следует обратить внимание?

  1. Проверьте наличие учредительных документов – это:

— Устав

— Свидетельство о регистрации

— Выписка из ЕГРЮЛ

— Свидетельство о постановке на налоговый учет

Если на сайте их нет, пометьте для себя, что следует их запросить у застройщика позже. Вообще удобно завести отдельный блокнот, куда вы будете записывать основную информацию по ЖК и вопросы, требующие уточнения.

  1. Найдите Разрешение на строительство. Обратите внимание на пункт «Наименование объекта капитального строительства» — в нем указано, что именно разрешено строить. И если это действительно многоквартирный дом, все в порядке. Если же Разрешения нет вообще – не связывайтесь с таким проектом в принципе. Как показывает практика, застройщики иногда начинают возводить дома без Разрешения, надеясь получить его задним числом. Но могут и не получить, так что не рискуйте своими денежками – ищите другие предложения.
  2. Изучите Проектную декларацию. В этом документе дается описание домов и инфраструктуры ЖК, указываются сроки строительства. Здесь же можно посмотреть объекты, сданные застройщиком за последние годы. Если таковые имеются, новоселы туда въехали, и о проблемах ничего не слышно – это жирный плюс! В Проектной декларации (раздел «Финансовые риски») также указано, на какие средства ведется строительство. Если девелопер получил заем в надежном банке – отлично!
  3. Если есть фотографии со стройки – очень хорошо. Посмотрите динамику работ, меняется ли облик зданий со временем. Еще лучше, если работает веб-камера, тогда можно наблюдать за строительством в режиме реального времени. Если в будние дни на стройке ничего не происходит – это повод задуматься и, возможно, оказаться от покупки.

 

Прошерстите Интернет

купить квартиру

В Сети можно найти и другую полезную информацию:

  1. Первым делом проверьте, не является ли застройщик потенциальным банкротом. Зайдите на сайт арбитражного суда и посмотрите, значится ли девелопер ответчиком по банкротным делам. Если так, лучше с ним не связываться.
  2. Посмотрите отзывы о застройщике на Флампе и Foursquare. Можно, конечно, зайти и на форумы, имеющиеся на сайтах проектов, но там вероятность нарваться на заказные отзывы значительно выше.

Оцените сданные новостройки

Посетите ЖК сданные девелопером в последние два года. Оцените качество отделки, работу лифтов, микроклимат в подъездах. Идеально, если удастся поговорить с жильцами и узнать, довольны ли они своим новым домом.

 

Навестите офис застройщика

Если вы выполнили предыдущие пункты, и вас все устроило, пора встретиться с представителями девелопера:

  1. В офисе попросите Учредительные документы, перечисленные выше и Проектную декларацию. Обязательно ознакомьтесь с Договором страхования. Наличие последнего – гарантия того, что при замораживании стройки или банкротстве девелопера вам будут возвращены деньги.
  2. Попросите проект Договора долевого участия, снимите копию и внимательно изучите ее дома. Нелишним будет показать документ юристу – в противном случае вы можете подписаться на очень невыгодные условия.

В следующей статье мы расскажем о том, как снизить цену.

Фотогрфии с сайта pixabay.com/

421

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : новостройки недвижимость купить квартиру в новостройке купить квартиру квартиры в новосибирске


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Самая мощная DDoS-атака на российские компании зафиксирована в Сибири

19/10/2021, 12:58

Медики, работающие с ковид-пациентами, пожаловались в прокуратуру

15/10/2021, 11:10

Авито упрощает доставку товаров с платформы

12/10/2021, 17:46

Владимир Жириновский отказался от депутатского мандата в заксобрание Алтайского края

07/10/2021, 14:07

Актуальный разговор

Актуальный разговор

«Бизнес в большей части не осознает, что сегодня происходит на рынке труда»

Все материалы
Лента новостей

Прокуратура вступилась за «лесных» арендаторов

19/10/2021, 18:13

Депутатам «разрешили» поправлять бюджет

19/10/2021, 18:07

В Новосибирской области появится единая карта жителя

19/10/2021, 17:04

Экс-заместителя главы администрации муниципального образования будут судить за мошенничество

19/10/2021, 16:14
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Коротко.
4/10/21, 16:00

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк «Левобережный» предлагает обменять баллы лояльности на абонентскую плату по корпоративным картам

19/10/2021, 17:24

ВТБ перешел на электронный формат работы с оценщиками залогового имущества

19/10/2021, 15:25

ВТБ Капитал Инвестиции: срочный рынок и иностранные акции стали топ-темами тестов для неквалов

19/10/2021, 14:47

Новосибирцы выбирают в Wink мультфильмы и семейное кино

19/10/2021, 12:01

Me2Me в Банке Акцепт: новая функция СБП по переводу денег между своими счетами

19/10/2021, 11:15

Как Вы считаете, прошедшие выборы были честными и справедливыми?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Депутатам «разрешили» поправлять бюджет

Стратегия развития электромобилей в России

Для регионального бизнеса время в сфере ЖКХ заканчивается

Что делать если с вас списали чужие долги?

Роспотребнадзор предложил губернатору новые ограничения

Финансы

Новости Новосибирска

Более 750 дольщиков в регионе получили компенсации за свои непостроенные квартиры

За полгода новосибирцы открыли 300 тысяч брокерских счетов

Пандемия подкорректировала спрос на банковские гарантии

Новосибирцы жалуются на навязывание финансовых продуктов при автокредитовании

В России подорожают макаронные изделия

Политика

Новости Новосибирска

Областным и городским депутатам представили новеньких во власти

Анатолия Серышева назначили полпредом президента в Сибири

Далеко зашедший отзыв мэра

Вместе с председателем профсоюз рискует лишиться независимости

Депутату и блогеру выставлен денежный счет на оплату их задержания

Недвижимость

Новости Новосибирска

Получил «пять звезд» — потерял 38 млн рублей

Военный городок пойдет под комплексное развитие территорий

Более 750 дольщиков в регионе получили компенсации за свои непостроенные квартиры

Федеральный фонд дольщиков тормозит решение их проблем в регионах

Успеет ли Новосибирск освоить миллиарды, выделенные на расселение ветхого и аварийного жилья?

Технологии

новости Новосибирска

В Новосибирске разрабатывают «умные» электросети для авиации

Область выбрала подрядчика для системы видеонаблюдения

Борьбу с эпидемией ВИЧ-инфекции обсудили на отраслевом форуме OpenBio

В мире вирусных угроз, персонализированной медицины и «цифры»

Cтартап улучшит разработку для борьбы со списыванием на экзаменах

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон предложил вахтовикам «заморозить» номер на время командировки

Кобрендинговый проект МТС и Xiaomi появился в Новосибирской области

Сибирь, монамур: где отдохнули новосибирцы этим летом

Топ-менеджер МегаФона из Сибири возглавил Ucell

Красному морю – лайк, Адаманскому – отписка: куда летали новосибирцы этим летом

Агропром

Новости Новосибирской области

Новосибирские аграрии вышли на десятилетний рекорд

Цены на новый урожай поползли вверх

Сибирские ученые зарегистрировали новый сорт картофеля

Губернатор не хочет выпускать за пределы региона профицит сельхозпродукции

Кампусная карта Россельхозбанка — новый формат студенческой жизни

Транспорт

Экономика

Стратегия развития электромобилей в России

Автопарк новосибирцев за год пополнился на 13 тыс машин

Большинство новосибирцев считают, что одной скидки в 25% для повышения спроса на электрокары недостаточно

Московский опыт городской электрички применят к Новосибирску

В Новосибирске обсудили перспективы создания Юго-Западного транзита

Медицина

Новости Новосибирска

За счет обязательной вакцинации в Новосибирской области рассчитывают привить 275 тысяч человек

Реабилитация после операции, травм, ковида — новейшие методики и технологии

В Новосибирске открыли первое в Сибири паллиативное отделение для больных туберкулезом

Хеликс откроет в Новосибирске новую производственную площадку

Предрасположенным к раку рекомендуют отказаться от пережаренных шашлыков и не гулять вдоль дорог

Авто

Бизнес

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Туризм

Новости туризма

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Общество

Новости Новосибирской области

В Новосибирской области появится единая карта жителя

Пыль подняли до потолка, и она не может осесть третьи сутки?

РУСФОНД собирает деньги на лечение «хрустальному» мальчику

Ситуацию с «шалостями» подростков на Монументе Славы обсудят во всех школах города

Стратегия развития электромобилей в России

Стиль жизни

Новости Новосибирска

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска