— Я бы хотел получить информацию о тревожном состоянии атмосферы в городе и введении режима «черное небо». Это началось с воскресенья. Я сам фиксировал это визуально, смог было видно невооруженным глазом. С чем связана эта ситуация? — поинтересовался в ходе оперативного совещания у подчиненных мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Как пояснил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска Сергей Куценко, со ссылкой на данные Росгидромета, комитета по экологии, на территории города 16-18 октября наблюдались неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей. В результате в атмосфере сформировалась их повышенная концентрация.

— Одна из причин превышения — фактор пыли при проведении ремонта дорог, а также проведение жителями города мероприятий по уборке территории, сопровождавшихся сжиганием мусора и листвы. Источники теплоснабжения, автотранспорт оказывали на ситуацию незначительное влияние, — добавил чиновник.

По его словам, метеоусловия, способствующие накоплению вредных примесей, сохранятся в Новосибирске в ближайшие 3 дня.

Анатолий Локоть заявил, что у него возникли сомнения в достоверности предоставленной информации.

— В каких районах города имели место случаи сжигания листвы? Прошу глав районов обозначить эту ситуацию. Я с ней не сталкивался. Вы хотите сказать, в городе настолько активно проходили субботники, что «пыль подняли до потолка», и она не может осесть третьи сутки? Сомнительно, — отметил мэр. — Прошу с Росгидрометом более внимательно отработать эту тему и дать ответ. Пока он достаточно дежурный. Из перечисленных вами факторов только отсутствие ветра могло привести к такой ситуации.

Глава города также поручил отработать предложения о том, какие решения необходимо принимать при повторении такой ситуации: ограничить количество выбросов в промышленности, движение автотранспорта, не проводить субботники.