Экс-замначальника Сибирской таможни в третий раз выслушал приговор

Бывший заместитель руководителя Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы России окончательно признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

― Подсудимый, являясь председателем комиссии Сибирского таможенного управления по рассмотрению вопросов предоставления сотрудникам и членам их семей единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения, воспрепятствовал в 2019 году получению двумя кандидатами социальных выплат на сумму свыше 8 млн. рублей, ― сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Но полковник навредил не только своим коллегам, но и себе. Однажды во время игры в хоккей таможенник получил травму руки. Но это не помешало ему получить страховые выплаты на службе. Руководитель слегка приукрасил обстоятельства травмы. Он сказал, что упал на работе и разбогател почти на 900 тысяч рублей. Обстоятельства мошенничества вскоре вскрылись.

― Суд приговорил виновного по совокупности преступлений к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 6 лет, лишил специального звания «полковник таможенной службы» и права занимать должности на государственной службе на 2 года, ― добавили в ведомстве.

Приговор вступил в законную силу.