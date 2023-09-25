На буйного мужчину, который напал на маму с коляской в Новосибирске, завели дело

Продолжение получила история нападения сибиряка на женщину с коляской у дома на Забалуева. В МВД сообщили, что в отношении неадекватного мужчины возбудили уголовное дело.

― Мужчина вел себя агрессивно, бросался на людей, в адрес окружающих выражался нецензурной бранью, а также напал на 33-летнюю местную жительницу, причинив ей телесные повреждения. Очевидцы произошедшего обезвредили гражданина и удерживали его до приезда сотрудников. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство». В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения, ― прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Выяснилось, что задержанный агрессор ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.

Проводится дальнейшее расследование.