Экс-замруководителя новосибирской клиники обвиняют в хищении 1,9 млрд рублей

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-заместителя руководителя федерального государственного бюджетного учреждения «НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), сообщает пресс-служба региональной прокураторы

— По версии следователей регионального УФСБ России, заместитель директора учреждения в период с 2015-2018 гг. совместно с другими участниками и руководителями коммерческих организаций создал для подконтрольных фирм условия для победы на аукционах, проводимых учреждением в целях закупки медицинских товаров. Таким способом ему удалось похитить бюджетные денежные средства в размере почти 1,9 млрд рублей, — говорится в сообщении.

Обвиняемый и другие фигуранты добровольно возместили причиненный преступлением ущерб в размере свыше 960 млн рублей. С целью удовлетворения заявленных представителем Минздрава России исковых требований на принадлежащее обвиняемым и иным лицам имущество наложен арест.

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Новосибирска.

Расследование уголовных дел в отношении других фигурантов продолжено.