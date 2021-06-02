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Прокуратуре отказали в пересмотре дела экс-губернатора

  • 02/06/2021, 09:00
Автор: Евгения Серёгина
Прокуратуре отказали в пересмотре дела экс-губернатора
Дело возвращено из апелляционной инстанции. Экс-губернатору возместят моральный ущерб.

Областной суд вернул материалы дела в отношении экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко обратно заявителям — областной прокуратуре и Министерству финансов РФ в лице Управления казначейства по Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба суда Железнодорожного района, ранее взыскавшего в пользу экс-главы региона более 5 млн рублей. Стоит отметить, что изначально заявленная сумма составляла 300 тысяч рублей.

Прокуратура Железнодорожного района, не согласившись с постановлением суда, подала апелляционное представление, в нем просила постановление суда отменить, напоминают в суде предысторию вопроса. Также апелляционную жалобу на постановление суда подало Министерство финансов Российской Федерации в лице Управления казначейства по Новосибирской области. Апелляционная инстанция не согласилась с доводами суда первой инстанции, отменила постановление Железнодорожного районного суда и направила материал на новое судебное рассмотрение.

Напомним, что в конце января Василий Юрченко подавал иск о возмещении морального вреда, полученного в ходе расследования нескольких возбужденных в отношении него уголовных дел после отставки с поста губернатора области. Изначально, по версии следствия, имел место факт незаконной передачи земельного участка в Ордынском районе из категории земель обороны в категорию земель сельхозназначения. Однако в феврале 2017 года расследование было прекращено, а дело закрыто. Еще одно дело, возбужденное против Юрченко после его отставки, было также связано с превышением полномочий: по версии следствия, экс-губернатор подозревался в незаконной отмене аукциона по продаже земельного участка и объекта незавершенного строительства на улице Чаплыгина. И, наконец, третье дело, возбужденное по статье «Халатность», еще на начальном этапе защита экс-губернатора обжаловала.

Фото pixabay.com — AJEL

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : суд прокуратура моральный ущерб Василий Юрченко


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