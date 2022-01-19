ЭКСАР и Банк «Левобережный» договорились о совместной поддержке экспортеров

Компаниям, которые обслуживаются в Банке «Левобережный» и зарегистрированы в реестре субъектов МСП, ЭКСАР предложит застраховать отсрочку платежа на сумму до 10 млн руб. сроком до 1 года. Страхуются коммерческие и политические риски, которые могут помешать экспортеру получить деньги за уже отправленный за границу товар. Договор покрывает 70% от суммы неисполненных обязательств иностранного покупателя. Страховая премия по договору составит 20 тыс. руб.
Воспользоваться страховой поддержкой ЭКСАР смогут как компании сегмента МСП, так и крупные клиенты Банка «Левобережный» – им будет предложен весь спектр услуг для экспортеров.
«Банк «Левобережный» – один из крупнейших региональных банков в Сибирском федеральном округе, и мы видим высокий потенциал в нашем сотрудничестве, поскольку у банка развитая клиентская база. Мы верим, что наше сотрудничество позволит нам поддержать еще больше сибирских экспортеров», – отметил генеральный директор ЭКСАР, старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков.
«В рамках договора банк будет оказывать клиентам информационную поддержку, предоставлять актуальные сведения об услугах ЭКСАР и консультировать по особенностям заполнения документов, – комментирует генеральный директор Банка «Левобережный» Владимир Шапоренко. – Для получения страховой поддержки обращайтесь в валютное управление или к персональному валютному контролеру, наши специалисты внимательно рассмотрят каждое обращение».
Фото предоставлено пресс-службой банка
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