ЭКСАР и Банк «Левобережный» договорились о совместной поддержке экспортеров

Компаниям, которые обслуживаются в Банке «Левобережный» и зарегистрированы в реестре субъектов МСП, ЭКСАР предложит застраховать отсрочку платежа на сумму до 10 млн руб. сроком до 1 года. Страхуются коммерческие и политические риски, которые могут помешать экспортеру получить деньги за уже отправленный за границу товар. Договор покрывает 70% от суммы неисполненных обязательств иностранного покупателя. Страховая премия по договору составит 20 тыс. руб.

Воспользоваться страховой поддержкой ЭКСАР смогут как компании сегмента МСП, так и крупные клиенты Банка «Левобережный» – им будет предложен весь спектр услуг для экспортеров.