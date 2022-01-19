Мэрия Новосибирска хочет изменить плату за проезд по муниципальным дорогам для тяжеловесов

Мэрия Новосибирска планирует откорректировать тарифы и принцип возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа, относящимся к собственности города Новосибирска. Проект постановления размещен на сайте муниципалитета.

Как отметил один из участников рынка (на условиях анонимности), которого редакция попросила проанализировать документ, судя по проекту постановления, мэрия существенно меняет подход к возмещению вреда, причиняемого автодорогам. В частности, в действующем постановлении от 04.02.2013 № 890 говорится о вреде дорогам от перевозки тяжеловесных грузов. В проекте нового постановления речь идет уже о вреде, причиняемом тяжеловесными транспортными средствами.

— То есть транспортное средство может и не перевозить ничего, но само по себе являться тяжеловесным (как, например, автокран), и значит, его проезд по новосибирским дорогам станет платным, — отмечает собеседник редакции.

Кроме того, согласно проекту размер вреда теперь будет различаться в зависимости от типа автодороги. Для дорог, рассчитанных под осевую нагрузку 10 тонн, он будет значительно выше, чем для дорог, рассчитанных под осевую нагрузку 11,5 тонн. Судя по таблице, размещенной в проекте постановления, в зависимости от дорог тарифы будут отличаться в 2-3 раза при аналогичном превышении.

Третья новинка —. В действующем постановлении речь идет о превышении на десятки процентов: «до 10%», «свыше 10 до 20%» и т. д. В проекте размер вреда меняется при каждом изменении процента превышения — свыше 2% и до 60%. Тариф варьируетсяпри превышении от 2 до 3% допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства при движении по дорогам местного значения городского округа, относящимся к собственности города Новосибирска, рассчитанным под осевую нагрузку 10 тонн, ипри движении по дорогам, рассчитанным на осевую нагрузку 11,5 тонн —соответственно при превышении допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства от 59 до 60%. При более сильном превышении размер вреда муниципальным дорогам будет рассчитываться по особой методике — правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67.

Согласно проекту постановления, расчетом и взиманием платы в счет возмещения вреда, нанесенного дорогам тяжеловесным транспортом, будет департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Редакция обратилась в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать, сколько дорог, находящихся в собственности муниципалитета, рассчитаны под осевую нагрузку 10 тонн и 11,5 тонн, а также достаточно ли в городе инфраструктуры для такой точной оценки превышения предельно допустимых нагрузок тяжеловесным транспортом. Напомним, при каждом превышении на 1% оплата вреда довольно существенно меняется.

Стоит напомнить, что состояние дорог города является предметом постоянной критики муниципалитета со стороны жителей, общественников, депутатов, а также органов вышестоящей власти.