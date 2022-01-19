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«Справедливая Россия – За правду» предложила отменить мораторий на смертную казнь для педофилов-рецидивистов

  • 19/01/2022, 18:39
«Справедливая Россия – За правду» предложила отменить мораторий на смертную казнь для педофилов-рецидивистов
На вчерашнем заседании Госдумы был одобрен закон о введении пожизненного лишения свободы для педофилов.

На максимальный срок заключения будут осуждаться: педофилы-рецидивисты, лица, совершившие насилие над двумя и более детьми, а также совершившие насилие совместно с другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Соответствующие поправки вносятся в ст. 131 («Изнасилование») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Фракция единогласно поддержала закон. В «Справедливой России – За правду» уверены, что за преступления против детей пощады быть не должно.

— Мы по-прежнему удивляемся терпению и либеральной позиции некоторых депутатов и правоохранителей в отношении отмены моратория на смертную казнь, в первую очередь для педофилов-рецидивистов, маньяков… Причина категоричного «против» либеральной общественности кроется в боязни, что меру можно будет распространить на другие категории преступлений: на коррупционеров, «оборотней в погонах». Наша фракция выступает за то, чтобы поставить вопрос о снятии моратория на смертную казнь перед народом и провести открытый референдум, — заявил первый замруководителя фракции Олег Нилов.

Кроме того, «Справедливой Россией За правду» были подготовлены и отправлены на отзыв в правительство РФ и Верховный суд два законопроекта, предусматривающие:

— наказание за открытую пропаганду педофилии, в том числе уголовное;

— создание сайта, куда правоохранительные органы будут публиковать данные педофилов.

Соавтором законопроектов выступил депутат от Новосибирской области Александр Аксененко.

— Мы считаем, что в российском законодательстве отсутствуют статьи, предусматривающие ответственность за пропаганду и призыв совершить преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, — говорит он. — После привлечения к административной ответственности за совершение аналогичных действий мы предлагаем привлекать к уголовной ответственности и наказывать лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Если же преступление совершено группой лиц, то срок лишения — от 6 до 10 лет.

Актуальность мер своевременна. Ведь ежегодно по всей стране в отношении детей совершаются более 90 тысяч преступлений. Так, буквально несколько дней назад Следственный комитет объявил в розыск педофила, который охотится на школьниц в Заельцовском районе Новосибирска.

Фото: pixabay.com автор: QuinceCreative

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Рубрики : Общество

Регионы: Россия

Теги : Справедливая Россия смертная казнь законопроект


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