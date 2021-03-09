Эксклюзивная опция от ГК «Расцветай» — регистрация за 1 рабочий день

Регистрация сделок с недвижимостью — процесс непростой и всегда связанный с большими временными затратами: ожидания в очередях, бумажная волокита и посещение различных инстанций. Крупный новосибирский застройщик сделал большой шаг вперед по упрощению этой процедуры и экономии времени своих клиентов. ГК «Расцветай» и Управление Росреестра по Новосибирской области запустили совместный проект «Регистрация за 1 рабочий день».

Для новосибирского Росреестра это не первый проект по регистрации недвижимости в короткие сроки. В регионе электронная регистрация за 1 день уже осуществляется во взаимодействии Росреестра с кредитными организациями: ПАО «Сбербанк», ВТБ, Совкомбанк, банк Левобережный.

— Реализуя проекты в области электронной регистрации в сокращенные сроки, мы думали о людях, которые получат документы значительно раньше установленного законом срока, об их комфорте при получении услуги, безопасности при совершении расчетов, исключении криминальной составляющей, — говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Новосибирской области Наталья Ивчатова. — Нам очень важно не только оказать услугу, но и сделать ее более доступной, удобной и максимально быстрой.

В рамках проекта можно зарегистрировать сделки купли-продажи, ипотеки объектов недвижимости, а также договоры участия в долевом строительстве. Чаще всего заявители оформляют права на квартиры в новостройках.

К данному проекту с 9 марта присоединяется и ГК «Расцветай». Благодаря этому взаимодействию при покупке недвижимости у застройщика государственная регистрация на квартиру вместо 7 рабочих дней осуществляется всего за 1. То есть, приобретая квартиру в ГК «Расцветай», покупатель существенно экономит свое время.

Кроме того, документы на государственную регистрацию договора долевого участия можно сдать прямо в центральном офисе застройщика, по адресу ул. Фрунзе, 228. Для регистрации договора участия в долевом строительстве в рамках данного проекта пакет документов должен быть подан в Росреестр посредством электронных сервисов. Решение о государственной регистрации в этом случае будет принято в течение одного дня.

За подробной информацией обращаться по тел.: +7 (383) 255-88-22.

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя»; ООО «Расцветай на Маркса»; ООО «СЗ «Расцветай на Обской»; ООО «СЗ «Расцветай на Ядринцевской»; ООО «СЗ «Дом на Шамшиных»; ООО «СЗ «Расцветай на Красном». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф