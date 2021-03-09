УФНС намерена вывести общепит из «тени»

На территории Новосибирской области реализуется отраслевой проект ФНС России в отношении субъектов предпринимательской деятельности, оказывающих услуги общественного питания, сообщили в пресс-службе ведомства. Цель проекта – повсеместное применение в установленных законом случаях контрольно-кассовой техники, сокращение теневого оборота рынка общественного питания и создание равных, конкурентных условий для ведения бизнеса.

— На первом этапе реализация проекта проходит в виде профилактических мероприятий, в рамках которых собственникам организаций общественного питания напоминают о необходимости соблюдения действующих норм и правил. Налоговыми органами региона уже проведено 22 семинара (вебинара), направлено около 3 тыс. информационных сообщений, рассказал начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Новосибирской области Владимир Шаповалов.

Он подчеркнул, что сокращение теневого оборота общепита способствует также решению вопросов безопасности для потребителей.

— Если вам не дали кассовый чек в заведении общественного питания, вы можете сообщить об этом в налоговую службу, в том числе через приложение «Проверка чека». В этом случае сотрудники ведомства проведут в заведении проверку, — напомнили в региональном УФНС.

Отмечается, что налоговые органы проводят постоянный мониторинг деятельности недобросовестных участников рынка общественного питания: проверяют тех, у кого отсутствуют онлайн-кассы, тех, кто не использует контрольно-кассовую технику, а также тех, кто ведет незаконную предпринимательскую деятельность.

Контрольно-кассовая техника в заведениях общественного питания, в соответствии с федеральным законодательством, должна использоваться в обязательном порядке. Нарушением является также невыдача чека покупателю или неправильные реквизиты в нем.