Эксперт предупредил о повышении цен на аренду жилья

Специалист в области недвижимости Олег Бендриков считает, что увеличение ключевой процентной ставки в стране может привести к росту цен на аренду жилой недвижимости, передает «Лента.ру».

По его словам, в настоящее время наблюдается незначительный рост спроса на ипотеку. Большое количество граждан уже оформили кредиты по ставке в 14%, понимая, что в перспективе ставка вполне может вырасти до 16-17%.

Эксперт считает, что повышение ключевой процентной ставки может повлиять на удорожание аренды жилья, поскольку потенциальные покупатели могут предпочесть снимать жилье вместо того, чтобы его приобрести в собственность. А уже в связи с увеличенным спросом, арендодатели могут поднять плату за недвижимость.

Специалист подчеркнул, что ситуации бывают разные, и решение о покупке или аренде жилья зависит от конкретно каждого индивидуального случая.

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