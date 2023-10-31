«А я по шпалам»: стали известны подробности задержания пациента, сбежавшего из психбольницы в Новосибирске

36-летний пациент психиатрической клиники, задержанный накануне за покушение на убийство медсестры, раскрыл оперативникам подробности своего побега.

Мужчину, который проходил в медицинском учреждении, лечение от алкогольной зависимости, нашли дома в поселке Зимовье Черепановского района. Несколько дней правоохранители проводили розыск подозреваемого. Все это время сибиряк шел пешком по железнодорожной линии из Новосибирска. Путь оказался неблизким ― более ста километров.

― После нападения на медсестру, он воспользовался переполохом, украл у потерпевшей сумочку, где находились золотые украшения, мобильный телефон и выпрыгнул в окно со второго этажа. Затем он нашел теплые вещи в мусорке, приоделся, и отправился в путь по железнодорожным путям. Так и сказал: «А я по шпалам», ― сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Дома подозреваемого встретили супруга и трое маленьких детей. В поселке теперь все знают эту криминальную историю.

― Виталик в целом нормальный мужик, работал на стройке, иногда выпивал. В последний раз 25 октября он перебрал с алкоголем и словил «белочку», поэтому его и отправили в психушку. Раньше он, вроде бы, был замечен в каких-то кражах, но на людей не нападал, ― рассказали журналистам местные жители.

Похищенного имущества в доме сибиряка пока не нашли. Сегодня суд арестовал подозреваемого на один месяц. За жестокое преступление ему в последствии грозит реальный срок лишения свободы.

Медсестра, которой удалось чудом выжить после покушения, находится в больнице.