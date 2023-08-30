Рекламодателям

У новосибирцев растут требования к загородным домам

  • 30/08/2023, 15:31
Автор:
У новосибирцев растут требования к загородным домам
Рынок загородной недвижимости активно развивается. Горожане хотят функциональное жилье повышенного комфорта, девелоперы стараются удовлетворить их запросы.

Загородный дом перестал быть атрибутом роскоши — теперь коттеджи и таунхаусы на природе покупают не только люди с доходом выше среднего, но и вполне обычные граждане.

Почему люди выбирают загородную недвижимость?

По мнению экспертов, преимущества жизни в загородном доме очевидны: благоприятная экология, наличие собственного участка для отдыха, гарантированное место для личного авто, а также минимальное количество соседей.

У новосибирцев растут требования к загородным домам— Все больше людей понимают и ценят возможность оторваться от города, от его энергии и напряжения и жить в удовольствие на природе, в тишине, в чистом и уютном месте. Есть и еще одна важная и весомая причина — на рынке все больше предложений, достойных внимания с точки зрения архитектуры, организации пространства, наполнения социальной и бытовой инфраструктурой — и, как следствие, подходящих для переезда на постоянной основе или использования в выходные дни, — отмечает советник председателя правления совета директоров СФО «Основа» (проекты «Светлый», «Ясный», «Французкий квартал», «Альпийский») по стратегическому развитию Елена Сазонова.

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов добавляет, что после трех лет роста цен на новостройки в многоэтажках не всех горожан стало устраивать соотношение стоимости к качеству жизни в них. К тому же, по мнению эксперта, в новостройках на данный момент небольшой выбор квартир для домохозяйств, состоящих из четырех, пяти и более человек.

— Во многих новых ЖК просто нет трех- или четырехкомнатных квартир, — констатирует он.

Спрос на загородную недвижимость

У новосибирцев растут требования к загородным домам

Пройдя через локдауны и самоизоляции, горожане осознали, насколько для таких ситуаций подходят загородные дома. По данным «Дом.РФ», в январе-июне 2021 года в России были введены в эксплуатацию 20,2 млн кв.м индивидуальных домов — это рекорд за десять лет. Пандемия не только показала покупателю преимущества загородной жизни — она научила людей самых разных профессий работать удаленно.

— Возможность удаленной работы стимулирует горожан к приобретению жилья за городом и проживанию в экологически чистых зонах загородных районов. Поездки за город стали популярным вариантом отдыха в свете текущей геополитической нестабильности, — говорит руководитель отдела маркетинга land-девелопера «Лидер Инвест Групп» (экопоселок-парк «Сибирские просторы») Татьяна Пасечник.

Однако эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Александр Зверев утверждает, что спрос на загородную недвижимость остается стабильным и не меняется. По его мнению, этот рынок намного меньше, чем сегмент многоквартирных домов.

У новосибирцев растут требования к загородным домам— В последнее время не стало больше ни покупателей, ни продавцов. Не каждый готов решиться купить свой дом, поскольку загородная недвижимость — сложная структура, требующая осознанного подхода, — говорит Александр Зверев.

По данным «Циан.Аналитики», на загородные форматы недвижимости (продажа дач, коттеджей и земельных участков) в последние годы приходится около четверти пользовательского интереса на площадке. По словам Александра Попова, максимальных значений (29%) спрос на загородную недвижимость достигал в середине прошлого лета. В этом году доля интереса пользователей «Циан» снизилась до 18-20%.

Портрет покупателя молодеет

У новосибирцев растут требования к загородным домам

Раньше загородные дома приобретали люди в возрасте от 50 лет. Сегодня портрет покупателя изменился в сторону молодых семей. Молодежь стремится жить в более экологичной среде, вдали от суеты и шума города.

— Именно после создания семьи и появления детей меняются потребности, и в городе уже жить не так интересно. Намного комфортнее и уютнее за городом, где есть все необходимое для семейного счастья. Больше пространства, отсутствие лифтов и пробок, легко выйти на прогулку, много мест для счастливого детства и приобретения иммунитета, домашним питомцам тоже намного веселее жить за городом, — говорит коммерческий директор ООО СЗ «Дар» (проекты «Березки-Новолуговое», «Березки-Элитный», «Березки-Садовый») Дарья Толкачева.

Загородные дома привлекательны и для старшего поколения.

— Среди покупателей мы видим молодые пары, которые думают о пополнении, и, конечно, семьи с детьми. Для них архиважно просторное жилье на чистом свежем воздухе и наличие социальной инфраструктуры. Люди постарше покупают дома, потому что уже устали от города, хотят более спокойного и размеренного образа жизни. Для них важны другие акценты, такие как доступность, хорошие дороги, наличие инфраструктуры. Также среди покупателей есть ценители атмосферы, эстетики, уюта и безопасности, — говорит Елена Сазонова.

Требования становятся выше

У новосибирцев растут требования к загородным домам

Большинство покупателей загородной недвижимости ищут готовые дома, в которых можно жить сразу после покупки, а не дожидаться окончания строительства или ремонта. При этом предъявляются серьезные требования к качеству жилья и инфраструктуре.

У новосибирцев растут требования к загородным домам— Клиенты стали более требовательными. Им уже недостаточно стандартного набора коммуникаций, все больше внимания уделяется комфортной среде, качеству обслуживания и вариантам проведения досуга.  Поэтому основные векторы, на которых мы держим фокус внимания, это удобное расположение земельных участков, благоустроенные и продуманные территории общего пользования, досуг для жителей и детей, надежные инженерные коммуникации, а также вся необходимая и доступная по местоположению социальная инфраструктура, — говорит Татьяна Пасечник.

Елена Сазонова уверена, что на сегодняшний день в большем выигрыше находятся застройщики, которые уделяют внимание комплексному освоению территорий.

— Основным трендом новых проектов является комплексное развитие — от архитектурных решений до организации инженерной и бытовой инфраструктуры. Это хорошо: поселки выглядят внешне более цивилизованно, собранно, стильно и уютно. Рынок становится более организованным и системным, — говорит она.

Дома под ключ

У новосибирцев растут требования к загородным домам

Эксперты отмечают, что новосибирцы все чаще ищут готовые дома в организованных поселках. Земельные участки, спрос на которые был стабильно высоким на протяжении последнего десятилетия, постепенно уступают лидерство готовым коттеджам и таунхаусам.

— Приоритеты меняются. Если раньше покупка земли и дальнейшее самостоятельное строительство было нормой, то теперь на рынке масса интересных предложений по покупке готовых объектов. Это и есть показатель существующего спроса, — говорит Елена Сазонова.

Алексей Попов добавил, что суммарная активность аудитории «Циан» в разделе «Покупка земельных участков» составляет около 14% от всего спроса на загородную недвижимость в Новосибирской области. Данный показатель последние три года колеблется незначительно.

При этом участники рынка отмечают, что растет спрос на жилье для постоянного проживания. Если раньше загородный дом воспринимался как дача, на которую можно отправиться в выходные дни или летние месяцы, то теперь он рассматривается как место жительства. Однако спрос с целью инвестиций тоже есть.

— Есть и те, и другие. Есть инвесторы, которые скупают земельные участки, площадки, и строят на продажу. Но это одни и те же участники рынка, занимающие активную позицию последние несколько лет. Новичков почти нет, — уверен Александр Зверев.

Цены растут

У новосибирцев растут требования к загородным домам

Следом за спросом на загородную недвижимость растут и цены. На рынке стало больше домов в ценовой категории ниже среднего — от 5 до 20 млн рублей, то есть фактически по цене двух-трехкомнатной квартиры в Новосибирске.

Алексей Попов констатирует, что по состоянию на август 2023 года средняя стоимость полноценного загородного дома (то есть строения с подведенным газом, канализацией) в Новосибирской области составляет 14,5 млн рублей.

У новосибирцев растут требования к загородным домам— За последние 12 месяцев цены на такие объекты выросли на 9%, а объем предложения увеличился на треть, — говорит эксперт.

О росте стоимости загородной недвижимости говорит и Дарья Толкачева. По ее мнению, огромную роль в этом сыграл рост цен на строительные и отделочные материалы.

— За последний год в наших поселках цены выросли от 10 до 20% за счет роста стоимости материалов, логистики и работ. Также растет стоимость из-за использования новых решений по внешнему виду домов и поселков (более сложные фасады, эстетика окон и другие решения), — комментирует эксперт.

При этом Александр Зверев акцентирует внимание на парадоксальной ситуации, которая характерна для частных домов, — они, в отличие от квартир, со временем дешевеют.

Россия — уникальная страна, где частный дом со временем не дорожает, а дешевеет. Найти покупателя на хорошую, дорогую усадьбу — весьма и весьма хлопотное занятие на рынке загородной недвижимости. Частая ситуация, когда продавец, вложивший свои средства в частный дом, при продаже их, скорее всего, не вернет. В случае с квартирами, наоборот, еще бы и заработал. Вот такой парадокс, — говорит эксперт «Жилфонда».

Государственная поддержка

У новосибирцев растут требования к загородным домам

О растущей популярности загородной недвижимости свидетельствуют результаты разных социологических опросов. Так, исследование «Россельхозбанка» показало, что примерно восемь из десяти россиян рассматривают возможность переезда из многоквартирных домов в село или пригород — и не только из страха за свое здоровье, но и благодаря государственным инициативам по развитию сельских территорий (например, запуску сельской ипотеки).

— Большой толчок в развитии загородной недвижимости дало появление ипотечных продуктов от ведущих банков. Теперь доступны услуги ипотечного кредитования для земельных участков, строительства домов, приобретения готовых домов, а также благоустройства земельных участков. Особенно радует доступность ипотечных ставок, которые сегодня доступны широкому кругу покупателей, желающих стать загородными жителями, — говорит Татьяна Пасечник.

Александр Зверев уверен, что как только действие сельской ипотеки распространится на дачные общества, коттеджные поселки, произойдет взрыв спроса на малоэтажку.

— Сейчас существует доступная ипотека, но оформить ее можно только на покупку дома в населенных пунктах. Дачные общества, коттеджные поселки в эту категорию не попадают.

Но в поселках и деревнях гораздо реже совершаются сделки, покупатели идут туда неохотно. Причин много: закоренелая публика, присутствует маргинальная составляющая и прочее. А покупая в коттеджном поселке, ты покупаешь и близкий по духу круг общения — соседи такого же уровня дохода, менталитета и так далее. Для многих покупателей это очень важно.

Ипотека на загородную недвижимость

У новосибирцев растут требования к загородным домам

Еще пять лет назад ипотеки для загородной недвижимости в России почти не было. Ее появление простимулировала пандемия — люди стали массово покупать дома за пределами мегаполиса.

Однако до сих пор, по объемам кредитования загородная ипотека во много раз уступает займам на покупку городского жилья. Банки не очень охотно кредитуют «загородку» из-за рисков. В случае неплатежей по кредиту землю или дачу банку сложнее реализовать на торгах, чем городскую квартиру.

Активность в сегменте загородной недвижимости сегодня в основном поддерживают субсидируемые госпрограммы (льготная ипотека, семейная ипотека, IT-ипотека и сельская ипотека).

Стоит отметить, что 25 августа Минсельхоз объявил, что выдача льготных займов по ставке до 3% годовых для покупки жилья в сельской местности временно приостанавливается. Причина — повышение Банком России ключевой ставки до 12% (напомним, 15 августа она была поднята с 8,5% годовых). Как отметили в ведомстве, решение направлено на то, чтобы не допустить превышения доведенных лимитов бюджетных обязательств уполномоченными банками. Банки начнут снова выдавать сельскую ипотеку после того, как изменится «текущая экономическая ситуация».

Однако пока ЦБ не дает поводов для ожидания смягчения денежно-кредитной политики в ближайшем будущем.

Нехватка девелоперов

Александр Зверев уверен, что развитие рынка ИЖС на данный момент тормозит еще один момент — небольшое количество застройщиков, их скромные масштабы. Для бума малоэтажного возведения нужны крупные компании, девелоперы.

Елена Сазонова соглашается, что в этом сегменте есть с чем работать и куда расти.

— Перспективы развития отличные. Государство поддерживает развитие отрасли, — уточняет она.

Дарья Толкачева менее оптимистична. По ее словам, количество земель, подходящих для загородного строительства, сокращается.

— Сейчас основная проблема — с землей: ее не так много, подходящей для загородного строительства, и остро стоит вопрос с коммуникациями. Девелоперам сейчас в целом непросто, на рынке останутся самые сильные участники, с большим опытом, способные вовремя реагировать на изменения внешних факторов, — резюмирует она.

Фотографии предоставлены экспертами, freepik.com

470

Рубрики : Недвижимость Рынки

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : рынки новостройки Новосибирска загородная недвижимость жизнь за городом


Технопром
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U1w3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Никольский»

ЖК «Никольский»

Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U2ABЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pSaqkHqbodЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Набор добровольцев в отряд операторов БПЛА
30/08/23 12:51
Сколько мест в вузах по квотам заняли участники СВО и их дети
29/08/23 13:59
Участники СВО смогут компенсировать расходы на газификацию
29/08/23 12:12

В Новосибирске объяснили, что будет с продажей лекарств в аптеках с 1 сентября

Новый порядок продажи лекарств вводится для некоторых категорий рецептурных препаратов.
Читать далее >>

Монтаж оборудования на СКИФе начнут в марте-апреле 2024 года

Сейчас на синхротроне возводятся стены.
Читать далее >>

Сибирские вузы планируют выдавать два диплома: российский и китайский

Университеты округа намерены подключиться к сетевым образовательным программам с КНР.
Читать далее >>

Адвокаты бывшего главы Искитимского района Олега Лагоды попросили оправдать подзащитного

Он обвиняется в превышении должностных полномочий.
Читать далее >>

Сколько мест в вузах по квотам заняли участники СВО и их дети

Представители сибирских вузов прокомментировали ситуацию с поступлением этой категории льготников.
Читать далее >>

Маленькому Леве с диагнозом ДЦП требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 226 713 рублей.
Читать далее >>

Строители обещают 29 августа запустить ливневку на Энергетиков

В мэрии Новосибирска надеются, что это позволит решить проблему с подтоплением площади.
Читать далее >>

«Выходим работать по ночам»: Локоть поручил дорожным подрядчикам ускориться

Это поможет решить проблемы пробок в городе.
Читать далее >>

В филиале РАНХиГС Новосибирска накануне нового учебного года уволили директора

Появилась информация об увольнении Олега Федорова, который проработал в этой должности около 3,5 лет.
Читать далее >>

Разработка «Ростелекома» позволит выявлять злокачественные опухоли на ранней стадии

Кроме того, компания предлагает внедрить технологии ИИ в работу скорой помощи Новосибирска и МЧС.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Камила Зарубина, вице-президент, исполнительный директор кластера биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково»

Камила Зарубина: Рынку инноваций не хватает кадров с новыми компетенциями

Для внедрения новых технологий нужны не просто медики, айтишники, инженеры, физики — необходимы люди, имеющие образование на стыке разных дисциплин.
Все материалы
Технопром
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирской области выявлены случаи заражения домашних животных бруцеллезом
30/08/23 16:44
Агропром
«Технопром-2023» усилил практическую роль для развития Новосибирской области
30/08/23 16:41
Власть Общество
Под Новосибирском нашли гриб-мутант весом в 6 кг
30/08/23 16:34
Происшествия
Новый порядок продажи рецептурных лекарств коснется препаратов из специального перечня
30/08/23 16:27
Власть Медицина
Новосибирские бомбоубежища оснастят унитазами и сделают ремонт на 3,5 млн рублей
30/08/23 16:14
Город
Нетрезвая Барби напала на мужчин в сквере Новосибирска
30/08/23 15:53
Происшествия
В Новосибирске состоится уличный перформанс от артистов театра «Глобус»
30/08/23 15:50
Культура
В Новосибирске объяснили, что будет с продажей лекарств в аптеках с 1 сентября
30/08/23 15:32
Медицина Общество
У новосибирцев растут требования к загородным домам
30/08/23 15:31
Недвижимость Рынки
Виновница ДТП, сбившая пятилетнего ребенка, избежала наказания
30/08/23 15:08
Право&Порядок
Ночью 30 августа будет закрыто движение по Чуйскому тракту под Новосибирском
30/08/23 14:53
Транспорт
Травников занял 14 место в национальном рейтинге губернаторов России
30/08/23 14:44
Общество
Впервые из Новосибирской области в Монголию экспортировано 20 тонн рапсового жмыха
30/08/23 14:22
ВЭД Экономика
Банду мошенников, которая выдавала кредиты из гаража, будут судить в Новосибирске
30/08/23 14:18
Право&Порядок
Монтаж оборудования на СКИФе начнут в марте-апреле 2024 года
30/08/23 14:15
Технологии
Утренний рейс из Новосибирска в Горно-Алтайск отменили из-за тумана
30/08/23 14:08
Происшествия
Владельцев судов предупредили о обмелении Оби в Новосибирске
30/08/23 13:44
Город
В Новосибирске продлили разрешение на строительство станции метро «Спортивная»
30/08/23 13:32
Город
Набор добровольцев в отряд операторов БПЛА
30/08/23 12:51
Общество
Голый житель Новосибирска напал на автомобили в Плющихинском жилмассиве (видео)
30/08/23 12:46
Происшествия
Популярное
С 1 сентября начнут действовать новые правила в поездах дальнего следования
30/08/23 11:15
Работы в сентябре на дачном участке по лунному календарю в 2023 году
30/08/23 10:20
В школах и колледжах проводят всероссийские учения по отработке действий при ЧС
29/08/23 15:49
Финансовый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на сентябрь 2023 года
29/08/23 15:11
Интересные салаты на зиму: 10 проверенных рецептов
28/08/23 15:48
Увеличить маткапитал до одного миллиона рублей предложили в Госдуме
28/08/23 14:35
Новости компаний
Банк «Левобережный» вошёл в топ-50 банков с крупнейшим портфелем займов ИП
30/08/23 15:44
ВТБ предоставил бизнесу промышленную ипотеку на 7 млрд рублей
30/08/23 15:37
Почти 1,5 млрд руб. за полгода вложило АО «РЭС» в модернизацию электросетей
30/08/23 12:59
Сбер и администрация г. Обь будут развивать инфраструктуру и промышленность города
30/08/23 12:55
Спрос на льготную ипотеку к концу года вырастет на четверть
29/08/23 18:02
Предприятия-лидеры и наставничество: рост производительности труда обсудили на Технопроме
28/08/23 16:12

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска